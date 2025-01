Razer presenta una valanga di novità al CES 2025: gaming chair, coach AI e molto altro

Come per le precedenti edizioni della fiera di Las Vegas, anche quest'anno Razer ha presentato numerose novità al Consumer Electronic Show (CES). La società di Min-Liang Tan, tra i leader nel settore delle periferiche da gaming, ha presentato nuovi visionari concept - come da tradizione, oramai - e una nutrita serie di prodotti pronti a sbarcare sul mercato.

Tra i vari annunci di Razer, due in particolare hanno catturato la nostra attenzione: Project Arielle, la gaming chair dotata di sistema di riscaldamento e raffreddamento integrato, e Project Ava, un coach di eSport basato sull'intelligenza artificiale.

Project Arielle: una sedia da gaming come nessun'altra

Quando Razer presenta un prodotto 'Project' capiamo immediatamente che si parla di un concept e quindi di un prodotto non ancora ultimato. Eppure, Project Arielle sembra avere già tutte le carte in regola per poter rivoluzionare il settore delle gaming chair.

Questa innovativa sedia da gaming in mesh - modellata sul design della Fujin Pro - è la prima ad equipaggiare un sistema integrato di riscaldamento e raffreddamento, basato su un sistema di ventole 'bladeless' (senza pale) che, a detta di Razer, garantisce un flusso d'aria fluido e continuo "su tutto il corpo"; per giunta, tutto questo avverrebbe mantenendo i livelli di rumore al minimo.

Project Arielle offre raffreddamento e riscaldamento 'on-demand'. Nel primo caso, le ventole possono essere regolate su tre livelli di velocità per ridurre la temperatura percepita da 2°C a 5°C "in ambienti secchi", rinfrescando la seduta durante le torride giornate estive. Per affrontare l'inverno, invece, i riscaldatori PTC integrati erogano fino a 30°C di aria calda. Queste e altre regolazioni potranno essere gestite facilmente tramite un pannello touch "con un sistema a sgancio rapido" che protegge il cavo di alimentazione da urti e strappi improvvisi.

Per il momento, Project Arielle rappresenta una 'concept chair' e pertanto non è ancora previsto un debutto ufficiale sul mercato. Tuttavia, come spesso accade nel caso di questi prodotti, prossimamente Razer potrebbe diffondere un nuovo comunicato per svelare ulteriori dettagli e, all'occorrenza, annunciare una data di rilascio.

Project Ava: un allenatore IA per gli eSport (e non solo)

L'altra grande novità presentata da Razer al CES di Las Vegas coincide con un altro concept, che tuttavia appare estremamente interessante. Parliamo di Project Ava, un vero e proprio 'copilota di gioco' basato interamente sull'intelligenza artificiale.

Lo scopo è quello di fornire assistenza in tempo reale ai giocatori professionisti, dando istruzioni, insight e consigli paragonabili a quelli forniti dagli allenatori di eSport. Tra le varie funzionalità di questo coach super-intelligente, spiega Razer nel comunicato ufficiale, c'è "la possibilità di analizzare e rivedere le proprie prestazioni attraverso un riepilogo post-partita personalizzato, che evidenzia le azioni chiave e le aree di miglioramento".

Ava potrà inoltre ottimizzare in maniera automatica il vostro PC per garantire il massimo livello di prestazioni, auto-regolandosi in base alle specifiche del sistema e alle impostazioni di gioco desiderate. Secondo Razer, sarà possibile aumentare i fotogrammi, ridurre i tempi di caricamento e ottimizzare la grafica "con un solo clic".

CES 2025: le altre novità della line-up Razer

Messi da parte i concept, Razer ha anche introdotto una ghiotta gamma di prodotti che verranno resi disponibili nell'immediato futuro. Parliamo di nuovi accessori e periferiche che andranno a completare i setup dei videogiocatori portando con sé feature inedite e innovative.

Oltre a Project Arielle, è stata presentata la nuova Razer Iskur V2 X, versione economica della Iskur V2 che offre alcune feature essenziali della popolare gaming chair a un prezzo decisamente più abbordabile dei quasi 700 euro richiesti dalla 'sorella maggiore'.

Dalla Iskur V2, la nuova gaming chair eredita il supporto lombare integrato e i cuscini in foam ad alta densità, per garantire una postura ottimale ed elevati livelli di comfort. La base del sedile è stata ampliata a 545 mm (530 mm sulla V2), mentre lo schienale può essere reclinato fino a 152°. I braccioli sono 2D e quindi regolabili in due direzioni - quelli della Iskur V2 sono 4D. I materiali traspiranti sono imbottiti con fibre multistrato per massimizzare traspirabilità e raffreddamento durante le sessioni di gioco più lunghe ed estenuanti.

La Razer Iskur V2 X può essere pre-ordinata sul sito ufficiale del produttore. Verrà presto venduta a un prezzo consigliato di 299,99 euro, a meno della metà della Iskur V2.

Al CES 2025 la società ha inoltre svelato i suoi piani per quel che concerne il cosiddetto 'Razer Immersive Ecosystem', ovvero un ecosistema che promette di incrementare sensibilmente il coinvolgimento nel gioco attraverso i dispositivi Chroma RGB, le aptiche multidirezionali delle periferiche Sensa HD e il suono 3D di THX Spatial Audio. A giudicare dagli ultimi annunci, grande attenzione è stata rivolta alla prima gamma menzionata, quella degli accessori RGB.

Si parte quindi da Razer Aether Standing Light Bar che, come suggerisce il curioso naming, consiste di due barre RGB verticali che, sfruttando il sistema Chroma, daranno un tocco di colore e dinamicità all'ambiente attraverso numerosi effetti di illuminazione. Le due light bar sono entrambe alimentate da un unico cavo USB-C per una configurazione rapida 'plug-and-play'. Sono inoltre compatibili con Matter per l'integrazione con gli altri dispositivi smart home.

Il kit di light bar di Razer Aether sarà disponibile nel corso del primo trimestre 2025. In Italia sarà venduto al prezzo consigliato di 119,99 euro.

Troviamo poi il Monitor Stand Chroma, che con i suoi 50 cm di lunghezza e 21 cm di larghezza offrirà un comodo supporto per i monitor da gaming preservando l'ordine sulla scrivania. Potrà essere acquistato a a 179,99 euro: i pre-ordini sono già disponibili sul sito ufficiale del produttore.

C'è anche un accessorio dedicato al mobile gaming, ovvero Razer Handheld Dock Chroma, un'elegante base in alluminio che offre una connettività 6-in-1 per espandere le funzionalità di smartphone e tablet - c'è anche un sistema di ricarica rapida a 100W. L'Handheld Dock Chroma sarà disponibile dal prossimo 30 gennaio a 89,99 euro. Restando in ambito mobile, Razer ha anche presentato PC Remote Play, soluzione streaming che trasforma i dispositivi mobili "in sistemi di gaming di fascia alta" grazie a Kishi Ultra e all'integrazione con l'app Razer Nexus.