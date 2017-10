Destiny 2 per PC: pre-caricamento ora possibile

Blizzard ha annunciato che il pre-caricamento della versione PC di Destiny 2 è adesso disponibile tramite Battle.net. Consentirà di iniziare a giocare non appena il gioco verrà attivato, ovvero martedì 24 ottobre alle ore 19:00 per quanto riguarda l'Italia. La dimensione del download è di circa 38 GB.

Naturalmente per procedere al download occorre scaricare la desktop app di Battle.net. Il servizio, tradizionalmente riservato ai giochi Blizzard, accoglie nella parte in fondo a sinistra la sezione riservata a Destiny 2. Da questa bisogna scegliere la regione in cui si risiede dal menù a tendina e infine cliccare su "Installa".

Di seguito i requisiti hardware per Destiny 2, mentre altri dettagli sulle opzioni grafiche disponibili si trovano nella guida alla grafica e alle performance. E non mancate di vedere il trailer di lancio della versione PC.

Specifiche raccomandate

CPU: Intel - Intel Core i5-2400 3.4 GHz o i5 7400 3.5 GHz; AMD - Ryzen R5 1600X 3.6 GHz

GPU: Nvidia - GeForce GTX 970 4GB o GTX 1060 6GB; AMD - Radeon R9 390 8GB

RAM: 8GB

Specifiche minime

CPU: Intel - Core i3-3250 3.5 GHz o Intel Pentium G4560 3.5 GHz; AMD - FX-4350 4.2 GHz

GPU: Nvidia GeForce GTX 660 2GB o GTX 1050 2GB; AMD - Radeon HD 7850 2GB

RAM: 6GB

Sistema operativo: Windows 7 64-bit o Windows 8.1 64-bit o Windows 10 64-bit (Raccomandato)

Spazio su Hard Disk: 68GB di spazio libero