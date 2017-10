Destiny 2: il trailer di lancio della versione PC

Bungie ha rilasciato il trailer di lancio per la versione PC di Destiny 2. L’uscita del gioco è fissata per il 24 ottobre alle ore 19.00 sul servizio Battle.net di Blizzard.

Le funzionalità della versione PC di Destiny includono la risoluzione a 4K con HDR, il frame rate sbloccato e il pieno supporto di mouse e tastiera con mapping dei tasti personalizzabile. Sono inoltre previsti la chat testuale, il campo visivo regolabile, una schermata di impostazioni dettagliata, ma anche la compatibilità con il formato 21:9 e il triplo monitor.

Destiny 2 trasporta i giocatori in un viaggio epico attraverso l’universo per difendere l’umanità dall’annichilimento. Il gioco dà il benvenuto sia ai nuovi utenti che a quelli di vecchia data con una vasta gamma di modalità e attività da esplorare. Nella storia di Destiny 2 l’ultima città sicura sulla terra è ora in rovina, ed è occupata da una potente nuova armata. I giocatori devono saper gestire nuove abilità e nuove armi per riunire le forze di tutta la città, essere compatti e combattere per riconquistare la propria casa.

Di nuovo è possibile creare il proprio “Guardiano”, protettore prescelto dell’umanità, scegliendo di prendere parte alla storia della campagna oppure di avventurarsi nelle modalità cooperative, incluse le missioni Strike. In alternativa è possibile optare per intensi match multiplayer 4vs4 nel Crogiolo.

Destiny 2 è già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dal 6 settembre.