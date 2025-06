Tony Hawk's Pro Skater 3+4: la demo che riporta il brivido dello skate (con Doom Slayer)

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 è tra le uscite più attese del panorama videoludico, e l'attesa è palpabile per una ragione valida. Abbiamo avuto l'opportunità di provare la demo, attualmente disponibile solo per chi ha pre-acquistato il gioco su PlayStation, Xbox o PC, e l'esperienza offerta dai livelli Fonderia e College è stata decisamente incoraggiante. Questo assaggio anticipa l'arrivo del gioco completo, previsto per l'11 luglio su tutte le piattaforme principali: PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2, e PC via Windows PC, Steam e Battle.Net, con un debutto immediato anche su Game Pass.

Iron Galaxy e Activision hanno preso in carico il compito di rimasterizzare questi due capitoli iconici, originariamente sviluppati da Neversoft. Si tratta di due videogiochi che hanno segnato la storia, letteralmente sulla bocca di tutti quando sono usciti nel 2001 e nel 2002. La possibilità di esplorare liberamente delle mappe in modo "sandbox" e di eseguire tutti i trick che si voleva, sperimentando le difficoltà delle mappe e trovando soluzioni di decollo e di approdo sempre nuove, ha invogliato tantissimi giocatori ad avvicinarsi a questo titolo.

Il remake non si limita a un semplice aggiornamento grafico in risoluzione 4K, con texture migliorate e animazioni più fluide, ma affina anche il gameplay. La modalità carriera, a differenza del capitolo originale Tony Hawk's Pro Skater 4 con la sua struttura open-ended, torna al formato a tempo di due minuti tipico dei primi tre titoli, sebbene con un'opzione per estendere il timer fino a un'ora per chi desidera esplorare più a lungo. In due minuti bisogna eseguire i trick più spericolati per conseguire il punteggio più alto possibile.

Nella demo sono presenti Tony Hawk, l'indiscusso "Birdman", e Rayssa Leal, la giovane e promettente skater brasiliana. Per i possessori della Digital Deluxe Edition, la demo sblocca un ospite a sorpresa: Doom Slayer. Questo personaggio, insieme al Revenant sempre dal franchise Doom e persino Michelangelo delle Tartarughe Ninja (nella sua versione da Mutant Mayhem), arricchisce un roster di ben 32 skater professionisti, il più vasto nella storia della serie, che include leggende come Bucky Lasek e Rodney Mullen, affiancate da nuove stelle come Yuto Horigome e Margielyn Didal.

Il gameplay mantiene intatta la sua essenza arcade. L'obiettivo primario è concatenare aerials, flips, grinds, lips e manuals per raggiungere punteggi elevati. Ogni trick eseguito correttamente aumenta il moltiplicatore e riempie la barra speciale, il che dà modo di esibirsi in trick speciali dal valore elevato. Il sistema di "bail" (caduta) rimane fedele all'originale e azzera i punti accumulati, così come la barra speciale. Una volta rialzati, bisogna rifare da zero il trick per poter sommare il punteggio a esso relativo a quelli dei trick precedentemente portati a compimento.

Il gioco introduce anche un robusto multigiocatore online e cross-platform fino a otto giocatori, con modalità sia classiche sia inedite. La modalità Create-A-Skater offre opzioni di personalizzazione estese, mentre Create-A-Park include strumenti avanzati per la progettazione di skate park personalizzati. Quanto alle modalità multiplayer, si potranno sfidare fino a otto giocatori. È possibile competere in varie modalità, tra cui trick, corse e modalità di cattura. In alcune di queste modalità, si gareggia per essere il primo a raggiungere il traguardo, mentre in Cattura un giocatore è "marchiato" e deve cercare di marchiare altri giocatori per fermare il loro timer. Con il supporto Cross-platform, inoltre, è possibile giocare con giocatori su diverse piattaforme.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 si presenta in diverse edizioni: la Standard/Cross-gen a 49,99 euro, la Digital Deluxe a 69,99 euro (che include i personaggi di Doom, brani della colonna sonora, tavole e oggetti a tema, più un hoverboard esclusivo) e la Collector's Edition a 129,99 dollari, con una copia fisica, i contenuti della Digital Deluxe e una tavola da skate Birdhouse autografata da Tony Hawk. Pre-ordinando il gioco si accede alla demo della Fonderia e allo Wireframe Tony Shader al lancio; la Digital Deluxe o la Collector's Edition garantiscono anche tre giorni di accesso anticipato al titolo, a partire dall'8 luglio.

Questo ritorno di Tony Hawk's Pro Skater 3+4 non è solamente un'operazione nostalgia. È una riproposizione fedele ma evoluta di un classico che ha plasmato la cultura dello skateboard e del gaming. La demo ha dimostrato che il feeling è quello giusto, con una veste tecnica aggiornata che esalta la fluidità delle manovre e la complessità degli ambienti. Gli appassionati della serie e i neofiti dello skate virtuale troveranno un'esperienza profonda e coinvolgente, con un gameplay che ancora oggi si dimostra eccezionalmente divertente.