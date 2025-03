Tony Hawk's Pro Skater 3+4: i due capitoli rimasterizzati saranno disponibili in estate

Activision ha condiviso la data d'uscita di Tony Hawk's Pro Skater 3+4. La raccolta sarà disponibile a partire dal prossimo 11 luglio per PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Nintendo Switch in tre diverse edizioni

Activision ha annunciato la data d'uscita di Tony Hawk's Pro Skater 3+4, riproposizione dei due iconici titoli di skating che segue la raccolta Tony Hawk's Pro Skater 1+2 rilasciata nel 2020. Tre le edizioni proposte, tra cui una come sempre rivolta ai collezionisti.

Di certo la serie non ha bisogno di presentazioni. Stiamo parlando del più famoso titolo di skating che ha accompagnato un'intera generazione di videogiocatori durante i pomeriggi in compagnia di PlayStation 2, Xbox e Nintendo Gamecube.

I due capitoli della nuova collezione riprendono l'esperienza e le atmosfere dei titoli originali, ma rivisitate in chiave moderna. Non parliamo solo dell'aspetto tecnico, nettamente migliorato e al passo con le tecnologie di oggi, ma anche del gameplay che è stato rifinito e corretto.

La raccolta sarà disponibile a partire dal prossimo 11 luglio per PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch con multigiocatore cross-platform. L'edizione standard sarà proposta al prezzo di 49,90 euro, mentre l'edizione Deluxe avrà un costo di 69,90 euro. Quest'ultima offrirà diversi contenuti aggiuntivi, tra cui il pacchetto DOOM nato dalla collaborazione con Bethesda Softworks.

Per la prima volta, i giocatori potranno scivolare sulle ringhiere e saltare dalle rampe nei panni del Doom Slayer o del Revenant. Inoltre, saranno incluse alcune tracce esclusive per la colonna sonora, l'Unmakyr Hoverboard, 5 tavole da skate ispirate al gioco e l'abbigliamento a tema per il proprio skater.

I collezionisti, così come probabilmente i veterani, apprezzeranno invece la Collector's Edition del gioco. Al prezzo di 129,90 euro, i giocatori riceveranno una vera e propria tavola da skate con il design Birdhouse Wings firmato Tony Hawk insieme a un suo autografo stampato.

Activision ha anche anticipato che a giugno renderà disponibile una demo della "Fonderia", una delle ambientazioni più iconiche del gioco. Questo consentirà di saggiare le principali caratteristiche del gioco e le novità introdotte con la rimasterizzazione.