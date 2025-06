Da Metal Gear a Silent Hill Remake: tutto ciò che abbiamo visto al Press Start

Alla Press Start di Konami, il publisher giapponese ha fornito qualche nuovo dettaglio in merito a Silent Hill f, nuovo capitolo della saga in arrivo il 25 settembre, oltre a svelare il remake del primo Silent Hill e le novità in arrivo per Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Nelle scorse ore, Konami ha tenuto la première Press Start in cui ha fornito qualche aggiornamento sulla lineup in arrivo nei prossimi mesi. I protagonisti, come si può facilmente immaginare, sono stati Silent Hill f e Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, ma non è mancata qualche gradita sorpresa.

Partiamo però dall'avventura di Snake che vedrà l'arrivo di una nuova modalità multiplayer: Fox Hunt. All'interno della nuova modalità potremo giocare a Snake vs Monkey (PS4/Steam) e Snake vs Bomberman, quest'ultima in esclusiva per i giocatori Xbox.

Si tratta di una modalità che approfondisce le meccaniche stealth nella quale i giocatori dovranno sfruttare l'ambiente per mimetizzarsi e nascondersi dagli avversari. Inoltre, l'introduzione di Bomberman, aggiunge le meccaniche dell'iconico franchise di Konami aprendo la modalità a stili di gioco diversi.

Naturalmente, non è mancato Silent Hill f, stavolta approfondendo il processo creativo e di sviluppo dello studio. L'obiettivo, come si era ben capito dai trailer condivisi finora, era avvicinare la serie a uno dei suoi pilastri fondamentali concentrandosi sull'horror in stile giapponese.

Nel mini-documentario, gli sviluppatori spiegano le origini della trama di Silent Hill f e le scelte di design legate al significato che il franchise ha per i giocatori asiatici. Il vero annuncio, però, è stato "Silent Hill", ovvero il remake del primo iconico capitolo della serie.

Al momento, Konami ha offerto solo teaser di qualche secondo nel quale è possibile semplicemente vedere il logo del gioco. Sappiamo, però, che sarà affidato nuovamente a Bloober Team, autori di Silent Hill 2 (2024), per cui le aspettative sono senza dubbio elevate.

Non sono mancati franchise iconici come Suikoden che arriverà con una nuova role-playing adventure su Steam e dispositivi mobili: Star Leap. Con una grafica ispirata ai titoli dei tempi passati con personaggi in pixel 2D e ambienti tridimensionali, Suikoden Star Leap si posiziona cronologicamente alcuni anni prima degli eventi narrati in Suikoden I e due anni dopo quelli di Suikoden V.

Alla première è stato dato ampio spazio agli indie, con uno in particolare che si presenta piuttosto divertente: stiamo parlando di Deliver at all Cost. Si tratta sostanzialmente di un arcade con visuale isometrica, in cui i giocatori verranno calati nei panni di un corriere, una persona comune senza particolari abilità.

Tuttavia, grazie a un furgoncino potenziabile nel corso del gioco, potremo abbattere praticamente qualsiasi elemento della mappa. Inoltre, le consegne saranno tutt'altro che tranquille, dato che il nostro povero lavoratore affronterà inseguimenti con la polizia, bombardamenti e perfino navicelle aliene.