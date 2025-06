Game-Key Card per Nintendo Switch 2: vendite fisiche o digitali? Capcom non ha dubbi!

Capcom ha avviato il dibattito sulle Game-Key Card, ovvero le schede di gioco per Nintendo Switch 2 che non contengono il software, ma solo la licenza. Canno classificate come vendite digitali o fisiche?

Nintendo Switch 2, nuova generazione della console ibrida di Nintendo, ha inaugurato un nuovo supporto per i giochi: le Game-Key Card. Si tratta di schede fisiche, ma che non contengono il gioco, bensì solo la chiave di licenza. Per tale ragione, Capcom ha deciso di considerare questi supporti come vendite digitali del software.

Ma come funzionano? In sostanza, i giocatori dovranno ugualmente inserire le scheda nello slot di Switch 2. A questo punto partirà il download del gioco vero e proprio che dovrà essere scaricato per intero e salvato sulla memoria integrata della console o sulla microSD. Al termine del download è possibile avviare il gioco come da un tradizionale supporto fisico.

Come riporta NintendoLife, durante l'ultima riunione con gli investitori, Capcom ha inserito la vendita delle Game-Key Card nel computo delle copie digitali. Questo, tuttavia, ha scatenato qualche riflessione sulle Game-Key Card e sul futuro di queste particolari schede.

Se da un lato si tratta di una soluzione poco pratica per chi possiede una connessione a internet lenta, poiché dovrà scaricare il software al pari di un acquisto digitale, dall'altro va sottolineato che le Game-Key Card non si legano all'account come i titoli acquistati sullo store di Nintendo o quelli riscattabili tramite codice.

Queste schede, infatti, pur non contenendo il gioco, possono essere scambiate o rivendute al pari di qualsiasi altro gioco in formato fisico. D'altronde, anche dopo aver scaricato il software, la scheda dovrà sempre essere inserita nello slot per eseguirlo, anche in modalità offline.

Qualcuno potrebbe chiedersi quale sia la ragione di un sistema apparentemente più complesso, ma la soluzione è intuibile: i costi di produzione. Piuttosto che disporre di decine di GB di memoria, queste schede hanno una capacità di pochi MB (se non forse KB), lo stretto necessario per autorizzare il download e l'esecuzione del gioco, e nient'altro. Questo consente ai publisher di risparmiare sulla produzione dei supporti fisici e lasciare ai venditori al dettaglio lo stesso margine di profitto, se non perfino leggermente superiore.

In prospettiva, potrebbe rappresentare un buon compromesso per mettere d'accordo produttori, rivenditori e utenti che prediligono il supporto fisico. Tuttavia, la catalogazione tra le vendite digitali potrebbe spingere i publisher a convertire le Game-Key Card in supporti "usa e getta" al pari dei codici, con l'unica differenza di una semplicità di utilizzo maggiore e un pacchetto gradevole per i collezionisti – al pari di quanto avviene su PC praticamente.

Insomma, come per ogni altra novità, anche le Game-Key Card hanno diviso il pubblico tra chi le accetta senza remore, chi le accetta suo malgrado (in assenza di alternative) e chi, invece, proprio non riesce a sopportare l'assenza dei dati di gioco su un supporto che può tenere tra le mani. Voi cosa ne pensate?