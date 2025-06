Beast of Reincarnation: dagli sviluppatori di Pokémon, l'RPG che potrebbe non arrivare su Switch

Durante l'Xbox Games Showcase abbiamo dato il primo sguardo a Beast of Reincarnation, nuovo titolo originale di Game Freak, sviluppatore dell'amata serie Pokémon. Il gioco sarà disponibile il prossimo anno per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC

Durante l'Xbox Games Showcase, Game Freak ha presentato la sua ultima opera originale: Beast of Reincarnation. Il gioco, un action RPG ambientato in un mondo fantastico, sarà disponibile nel 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass e PC. Il gioco sarà pubblicato da Fictions, una nuova casa editrice fondata da un gruppo di sviluppatori.

Probabilmente, in molti si chiederanno come sia possibile che gli sviluppatori di Pokémon, una delle saghe di riferimento quando si parla di Nintendo, possa escludere la nuova arrivata della casa giapponese, Switch 2.

Ebbene, per quanto l'attenzione sia sempre concentrata sulle piattaforme di Nintendo, come annunciato qualche anno fa, lo sviluppatore darà maggiore spazio a opere originali, nuove IP che si distaccano dal focus principale dell'azienda, ovvero Pokémon. D'altronde, si tratta pur sempre di uno sviluppatore indipendente, per quanto la comproprietà della The Pokémon Company rappresenti il perno dell'attività.

Detto ciò, Beast of Reincarnation si presenta come un RPG davvero interessante. Il gioco sarà ambientato in un Giappone post-apocalittico che, insieme al resto del mondo, vede convivere gli esseri viventi con le oscure creature che li hanno corrotti.

I giocatori vestiranno i panni di Emma the Sealer, addestrata nell'arte del combattimento e impegnata a lottare contro la fonte di questa corruzione. L'obiettivo, sarà salvare la Terra e tutto ciò che la abita prima che sopraggiunga l'estinzione.

"È incredibile lavorare con il game director Furushima-san e il rinomato team di sviluppo di Game Freak. Apprezziamo moltissimo la loro continua collaborazione e la loro fiducia" ha dichiarato Mika Kurasawa, produttore esecutivo di Fictions. "Siamo entusiasti di mostrare ai giocatori uno scorcio del meraviglioso mondo e degli intensi combattimenti di Beast of Reincarnation".