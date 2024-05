Helldivers 2 ritirato dalla vendita in 177 Paesi a causa del collegamento all'account PSN

Dopo un grandissimo successo, in queste ore Helldivers 2 è finito nella bufera per l'imposizione del collegamento al PlayStation Network anche su PC. Le enormi proteste dei giocatori che l'hanno acquistato su Steam non accennano a fermarsi e il gioco è stato ritirato dalla vendita in 177 paesi dove non è disponibile il PSN.

Nel frattempo, circa 200.000 recensioni hanno colpito Helldivers 2, con gli sviluppatori che sembrano trovarsi tra l'incudine e il martello. Da una parte i giocatori, dall'altra Sony che nel sito web in cui parla del collegamento del PSN su PC, a seconda del Paese, scrive "Alcuni giochi PlayStation potrebbero richiedere l'accesso e il collegamento a un account PSN" oppure "Accedere a PSN è facoltativo quando si gioca a un titolo PlayStation su PC".

Attualmente la situazione non è cambiata, ma chiaramente l'eco mediatica potrebbe portare a evoluzioni. "A partire dal 6 maggio, tutti i nuovi giocatori di Helldivers 2 su Steam dovranno collegare il proprio account Steam a un account PlayStation Network. I giocatori già presenti su Steam inizieranno a vedere il login obbligatorio dal 30 maggio e dovranno collegare un account Steam e PlayStation Network entro il 4 giugno", è il messaggio di pochi giorni fa.

"Stiamo discutendo di soluzioni con PlayStation, soprattutto per i paesi non PSN. La vostra voce è stata ascoltata e sto facendo tutto il possibile per parlare a nome della comunità, ma non ho l'ultima parola" è l'ultimo tweet di Johan Pilestedt, creative director del gioco e CEO di Arrowhead.