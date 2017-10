Destiny 2: bundle con le GeForce GTX 1080 e analisi grafica

Tutti coloro che acquisteranno da oggi e fino al 29 Novembre 2017 una scheda grafica, un sistema o un laptop con GeForce GTX 1080 Ti oppure GeForce GTX 1080, riceveranno una copia di Destiny 2 per PC. NVIDIA lo ha annunciato a ridosso dell'uscita della tanto attesa versione PC di Destiny 2, prevista per il prossimo martedì 24 ottobre. Il nuovo gioco di Bungie sarà disponibile su Battle.net a partire dalle 19.00 di martedì 24 ottobre, come sancito anche dal trailer di lancio.

Oltre a ciò viene oggi mostrato un nuovo video in 4K della versione per PC del gioco e viene contemporaneamente resa disponibile la Graphics and Performance Guide. Questa include diverse informazioni interessanti sulle opzioni grafiche contemplate da Destiny 2 e sul degrado prestazionale dovuto all'abilitazione dei vari effetti. Sotto riproponiamo alcuni dei confronti operati dai tecnici di NVIDIA.

Nello specifico segnaliamo l'implementazione all'interno di Destiny 2 delle tecniche di occlusione ambientale HDAO (High Definition Ambient Occlusion) e 3DAO (3D Ambient Occlusion), dove quest'ultima è una tecnica avanzata che gestisce l'AO in maniera più naturale conferendo un maggior realismo all'immagine.



AO off

HDAO

3DAO

Le opzioni FXAA e SMAA di anti-aliasing post-process vengono offerte in Destiny 2, che contempla opzioni anche per regolare dettaglio dei personaggi e del fogliame, distanza visiva, campo di visione, Light Shafts, Motion Blur, qualità delle ombre e delle texture, così come il filtro anisotropico e molto altro ancora.

Di seguito rispettivamente i confronti sulla qualità delle texture e delle ombre.

Altri dettagli sulla versione PC di Destiny 2 si trovano qui.