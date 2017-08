Provato Destiny 2 alla GamesCom 2017 (anche in video a 4K e 60 fps)

Nel corso di un evento organizzato da NVIDIA per la GamesCom 2017 abbiamo avuto modo di provare per la prima volta Destiny 2 su una postazione dotata di GeForce GTX 1080 TI e di monitor G-Sync. Destiny 2 conferma le caratteristiche del suo predecessore: è cioè uno sparatutto in prima persona contestualizzato in un ambiente persistente in cui i giocatori devono affrontare dei Raid in mappe circoscritte con l'aiuto di altri due giocatori. Il tutto sfruttando le abilità speciali della propria classe.

Il raid portato a Colonia da NVIDIA e da Activision si chiama The Inverted Spire e richiede come obiettivo finale quello di annientare un congengno chiamato "Mente Molecolare", che si presenta nelle sembianze di un enorme robot che controlla altri automi simili a lui. Molto interessante il level design di questo raid, di tipo futuristico, quasi onirico in certi punti, che alterna fasi di sparatorie concitate con momenti da platformer in cui bisogna sfruttare i jetpack di cui sono dotati i Guardiani.

La vera differenza tra i due Destiny risiede comunque nell'ampiezza, nell'aristicità e nella varietà degli scenari

Interessante perché è un ambiente di gioco unico molto vasto e variegato, con cambiamenti anche importanti allo scenario che si verificano in maniera improvvisa, lasciando il giocatore spiazzato. Il tutto è godibilissimo su una postazione del genere perché consente di giocare, un frame rate che esalta la velocità di gioco di Destiny 2, rendendo molto godibili anche i passaggi dalla prospettiva in prima persona a quella in terza previsti dalla struttura di gioco ideata da Bungie.

Ricordiamo, infatti, che si tratta di un gameplay che Bungie si trascina dietro dai tempi di Halo, con infusi che ricordano i più recenti Call of Duty. Ma è nell'esplorazione e nell'immedesimazione in scenari fantasy innovativi che sta il segreto di Destiny, con i giocatori che devono percorrere lunghe arterie per giungere all'obiettivo finale del gioco. Non si tratta di un'esperienza open world di massa come aveva probabilmente fatto intendere Bungie con i primissi annunci dell'originale Destiny, ma qui abbiamo mappe di gioco veramente molto grandi e interessanti da percorrere.

Fra le mirabilie tecniche annunciate da NVIDIA nel corso dell'evento alla GamesCom anche il supporto per Destiny 2 all'HDR qualora il giocatore sia dotato del monitor adatto. Inoltre, lo sparatutto di Bungie supporterà le configurazioni multi-GPU di tipo SLI traendo da esse ampi vantaggi prestazionali. Destiny 2 è basato su una tecnologia grafica proprietaria di Activision che dà il meglio in 4K in termini di completezza degli scenari, profondità dell'orizzonte visivo e dettaglio delle texture, in particolar modo per quanto concerne l'equipaggiamento dei Guardiani.

Il frame rate sarà sbloccato e saranno supportati gli aspect ratio più aggressivi come i 21:9. È stata comunicata anche la data di rilascio della versione PC: sarà quella del 24 ottobre 2017. La Beta di Destiny 2 invece sarà disponibile in Early Access dal 28 agosto e sarà aperta a tutti i giocatori PC dal 29 al 31 agosto.

Di seguito il nostro giocato in 4K e a 60 fps a Colonia

Abbiamo affrontato il Raid in questione nei panni di un. Come abilità principale avevamo una sfera che causava danni ad area nel punto in cui veniva lanciata, mentre sulla "E" una poderosa spinta che allontava i nemici che attaccavano melèe arrecando oltretutto loro limitate quantità di danni. Infine, sulla "V" a nostra disposizione c'era un'abilità che rigenereva gli scudi ad area (hanno lo stesso funzionamento di Halo), sia per noi che per i nostri alleati. Ma l'abilità più importante è ovviamente la, attivabile dopo aver fatto fuori un certo numero di nemici. La visuale passa alla terza persona e il Warlock si arma di una spada infuocata, che arreca danni consistenti ad area nelle zone limitrofe al Guardiano. In questi frangenti i ritmi di gioco si fanno ancora più adrenalinici e Destiny 2 diventa spettacolare da vedere nella misura in cui mette insieme combattimenti melèe e azione dalla distanza.

A proposito di azione dalla distanza, tutte le armi del nostro Warlock erano adatte a questo tipo di approccio. In particolare, associato al tasto "3" avevamo un fucile di precisione capace di arrecare ingenti danni ai nemici, soprattutto se colpiti in testa. Per ogni arma servono tipi di proiettili differenti, che si possono prelevare dai cadeveri dei nemici nel momento in cui li si abbatte.

Quanto al lore di Destiny 2: l'ultima città sicura dell'umanità è stata travolta da un'invasione violenta capitanata da Ghaul, l'imponente comandante della Legione Rossa. Ghaul ha privato la città del potere dei suoi Guardiani costringendo tutti i sopravvissuti a fuggire. Il giocatore dovrà avventurarsi in mondi misteriosi e inesplorati del sistema solare, alla scoperta di un arsenale di armi e abilità di combattimento nuove e devastanti. Per difendersi dalla Legione Rossa e affrontare Ghaul dovrà mettere insieme tutti gli eroi dell'umanità.

In definitiva, quindi, da questa prova non possiamo desumere conclusioni molto differenti da quelle che abbiamo assegnato al primo Destiny. La vera differenza tra i due capitoli risiede comunque nell'ampiezza, nell'aristicità e nella varietà degli scenari, come detto prima. Le promesse di creare un gioco d'azione effettivamente di tipo MMO sembrano invece destinate ad arenarsi nuovamente, visto che Destiny 2 come il suo precedessore resterà un gioco immediato e lineare, che si concentra più sul firing che sull'esplorazione in senso gdr.

Di seguito il nostro giocato a Colonia nella sua interezza.