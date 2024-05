Se le formule vi annoiano, potete usare Excel per giocare a Fallout. Ecco come

Dopo il rilascio della serie TV targata Amazon, si è riaccesa a livelli inaspettati la passione per Fallout. Tra i titoli che popolano i primi posti nelle classifiche di vendita e i nuovi record segnati dallo spin-off multiplayer Fallout 76, è emerso un curioso esperimento dello youtuber Dynamic Pear: un vero e proprio gioco ispirato al noto franchise da giocare direttamente all'interno di Excel.

Sì, avete letto bene: lo youtuber ha ricreato una vera e propria avventura da giocare attraverso il foglio di calcolo elettronico più famoso al mondo. Ovviamente, dal punto di vista grafico, il gioco appare piuttosto rudimentale, molto più simile alle avventure testuali degli anni '80 che a una produzione "moderna".

Tuttavia, si tratta di un'idea davvero interessante. Come si può osservare nel video, il gioco si divide in due sezioni: una esplorativa in cui portare a termine le varie quest proposte, l'altra dedicata al combattimento. Quest'ultima ricorda molto da vicino Dungeons and Dragons, peraltro nella sua incarnazione più tradizionale con carta e penna.

Il gioco è accessibile a tutti, poiché il suo creatore ha realizzato un sito dedicato dal quale è possibile consultare il tutorial (in video), le informazioni relative alle meccaniche e ai combattimenti e scaricare tutti i file necessari per eseguire il gioco sul proprio computer.

Nonostante il momento sia estremamente favorevole per il franchise di Bethesda Softworks, pare che al momento non vi siano progetti a breve termine per Fallout. Lo sviluppatore ha già anticipato che un nuovo gioco della serie non arriverà prima dell'uscita di The Elder Scrolls VI, anche se alcune voci suggeriscono che i piani sarebbero cambiati per accelerare i tempi.