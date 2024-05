Proton 9 introduce il limite dei core: migliorano le prestazioni dei giochi su Linux anche con CPU di fascia alta

Valve ha rilasciato la versione definitiva di Proton 9, un layer di compatibilità per Linux che consente di eseguire i giochi Windows. La nuova versione introduce il supporto ad alcune recenti uscite e aggiunge il limite dei core per alcuni titoli consentendone l'avvio anche con le CPU di fascia alta.

Alcuni titoli come Far Cry 4 o The Witcher 2, infatti, sono ottimizzati per sfruttare un alto numero di core. Sfortunatamente, in presenza di un numero troppo elevato di thread, alcuni giochi non potevano neanche essere avviati. Con la nuova versione, quindi, i giocatori con processori di fascia alta o enthusiast dovrebbero riscontrare un miglioramento significativo.

Ma non è tutto: la nuova versione introduce anche il supporto ad alcuni titoli che finora potevano essere eseguiti solo con la versione beta. Tra questi vi è The Finals, uno sparatutto free-to-play competitivo che ha ottenuto un ottimo seguito e che anche noi abbiamo apprezzato nella nostra recensione.

Va sottolineato che Proton 9 viene fornito con NVAPI abilitato per impostazione predefinita, ragione per cui gli utenti che sfruttano GPU NVIDIA dovrebbero riscontrare prestazioni migliori. Tuttavia, il software è perfettamente compatibile anche con schede video AMD.

La nuova versione di Proton, infatti, può essere scaricata anche su Steam Deck accedendo direttamente al negozio Steam. Per maggiori informazioni sul nuovo aggiornamento vi lasciamo direttamente alla pagina di GitHub dalla quale è possibile consultare il changelog completo.