Age of Empires ritornerà nella Definitive Edition

Adam Isgreen, direttore creativo di Microsoft Studios, ha rivelato Age of Empires: Definitive Edition nel corso del PC Gaming Show. Si tratta della versione rimasterizzata dell'RTS del 1997, considerato ancora oggi come uno dei migliori esponenti di sempre del genere.

La Definitive Edition avrà grafica 4K e presenterà una colonna sonora rimasterizzata. Ci saranno nuovi elementi di gameplay e livelli di zoom più importanti. Age of Empires accompagna i giocatori nell'evoluzione dell'uomo dall'Età della Pietra all'Età del Ferro. Successivamente arrivarono anche Age of Empires 2 e 3, seguiti da Age of Mythology, per un totale di 20 milioni di copie vendute complessivamente.

Nonostante questo successo, però, Ensemble Studios, la software house che creò Age of Empires, dopo essere stata acquisita da Microsoft nel 2001, venne definitivamente chiusa nel 2008. Lo stesso Isgreen passò a Command and Conquer prima e a Petroglyph Games dopo, per la quale ha lavorato su Star Wars: Empire at War, prima di tornare appunto su Age of Empires.

È da adesso possibile iscriversi alla beta di Age of Empires Definite Edition direttamente sul sito ufficiale del gioco. Di seguito l'intervista completa a Isgreen al PC Gaming Show e il trailer di annuncio.