Zotac ZONE pronta al debutto: la portatile Windows con Ryzen 7 8840U e schermo AMOLED

L'avevamo vista al COMPUTEX 2024 e adesso è stata ufficialmente annunciata, sebbene con un prezzo piuttosto elevato di 799 dollari (lo stesso di Ally X che offre più batteria, RAM e storage): stiamo parlando di ZONE, la console portatile Windows 11 di Zotac.

Basata su un chip AMD Ryzen 7 8840U, forte di 8 core Zen 4 e grafica RDNA 3 con 12 CU, la nuova nata della casa di Hong Kong prevede 16 GB di memoria LPDDR5X-7500, un SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 da 512 GB e un lettore microSD UHS-II per espandere l'archiviazione.

L'hardware serve a muovere i giochi su un display Full HD AMOLED da 7 pollici, con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima 800 nit. Assente il supporto VRR - Variable Refresh Rate.

Da un punto di vista ergonomico, trigger e stick analogici utilizzano sensori a effetto Hall, che migliorano la precisione e prevengono il drifting dovuto all'usura. La ZONE è dotata anche di grilletti regolabili a 2 livelli e quadranti radiali attorno a entrambi gli stick analogici per consentire di regolare le impostazioni del sistema con una sola rotazione.

La portatile presenza anche trackpad su entrambi i lati per fornire un mezzo alternativo per controllare il desktop o giocare ai titoli per PC che richiedono l'uso del mouse senza periferiche aggiuntive. Presenti doppi pulsanti macro posteriori e un D-Pad "clicky".

Due USB4 sono posizionate sulla parte superiore e inferiore del dispositivo, mentre la connettività è affidata a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. La ZONE è inoltre dotato di una fotocamera frontale e di un microfono per le videochiamate improvvise, nonché di un pulsante di accensione con lettore di impronte digitali che supporta il login tramite Windows Hello. Zotac ZONE ha una batteria da 48,5 Wh, dimensioni di 31 x 13,5 x 4 cm e un peso di 692 grammi.

Oltre alla console (con un mese di prova gratuita di Xbox Game Pass), Zotac ha presentato anche due accessori: una custodia per il trasporto e una docking station con una selezione completa di porte e un'interfaccia aggiuntiva per SSD in modo da convertire la console portatile in un desktop a tutti gli effetti.