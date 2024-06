Zotac ha presentato Zone, una console portatile con AMD Ryzen 7 8840U e display AMOLED

Zotac, il noto marchio storicamente impegnato nel settore delle schede video, ha deciso di entrare nel segmento delle console portatili/PC, come hanno già fatto molti altri produttori simili. Il primo dispositivo portatile dell'azienda si chiamerà Zone e si baserà sulla APU AMD Ryzen 7 8840U (Hawk Point) con processore Zen4 con 8 core e 12 Compute Unit basate su architettura RDNA 3.

Avremo un TDP minimo di 15W e uno massimo di 28W per questa potente APU, equiparabile per prestazioni al Ryzen Z1 Extreme equipaggiato da Asus ROG Ally e da Asus ROG Ally X, anch'essa recentemente presentata al Computex. Anche in questo caso, infatti, si tratta di un 8 core/16 thread con velocità di clock fino a 5,1 GHz.

Simili per dimensioni anche i display delle due console portatili, in entrambi i casi con diagonale da 7 pollici e operanti alla risoluzione FHD di 1920x1080 pixel. Ma c'è un'importante differenza: su Zotac Zone avremo un display AMOLED, che comporterà colori più fedeli e neri profondi, con una luminosità di picco maggiore, di 800 nit contro i 500 nit dello schermo delle ROG Ally, il che permetterà, tra le altre cose, di giocare in maniera più confortevole alla luce del sole. In entrambi i casi, gli schermi si aggiornano a 120 Hz.

Ciò che mancherà sulla soluzione di Zotac, e che invece è presente su quella di Asus, è il supporto al VRR (Variable Refresh Rate), mentre entrambe sono basate su Windows 11. Come per ROG Ally, quindi, l'aspetto più interessante di questa produzione riguarda la possibilità di portarsi in tasca un sistema completo basato su Windows con non indifferenti potenzialità nel gaming.

Naturalmente il compromesso principale riguarda l'autonomia: mentre Asus ha potenziato quella di Rog Ally inserendo una soluzione da 80 Wh nel nuovo modello X, Zotac Zone si limita a una batteria da 48,5 Wh (nell'originale Ally la batteria è da 40 Wh). Le dimensioni di Zotac Zone, inoltre, sono più generose sia di quelle di ROG Ally che di quelle di Steam Deck: ovvero, di 31x13,5x4 cm (ROG Ally: 28x11,4x3,7 cm; Steam Deck: 29,8x11,7x4,9 cm).

Non manca la porta USB 4 per poter connettere una scheda video esterna, così come l'SSD da 512 GB di tipo M.2 NVMe 2280. La RAM è di 16 GB LPDDR5X-7500, mentre Asus ha appena annunciato 24 GB per la sua nuova ROG Ally X. Avremo anche il supporto a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Zotac ha previsto il lancio della sua nuova console portatile/PC per il prossimo mese di settembre a un prezzo di circa 800€ (da confermare). ROG Ally X, invece, sarà disponibile dal prossimo 22 luglio 2024 al prezzo di 899 euro.