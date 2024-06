ASUS ROG Ally X ufficiale: ecco specifiche, prezzo e data di uscita in Italia

ROG Ally X è pensata per offrire significativi miglioramenti rispetto alla console che l'ha preceduta, pur senza un salto generazionale. A differenza del modello precedente, che era bianco, è nera opaca, mentre le impugnature sono più profonde e arrotondate, con pulsanti e levette posizionati meglio per un uso più comodo. I grilletti sono stati inclinati diversamente per una pressione più agevole.

I joystick sono più resistenti, con una durata di 5 milioni di cicli e molle più rigide. Asus parla di miglioramenti anche alla croce direzionale, in modo da consentire input più precisi, utili soprattutto per il retrogaming. I Pulsanti Macro, inoltre, sono ora più piccoli per evitare pressioni accidentali, ma comunque facilmente accessibili. Lo spessore della console è aumentato da 2,12 cm a 2,47 cm e il peso da 608 grammi a 678 grammi, con una distribuzione del peso ottimizzata per una migliore ergonomia.

Per quanto riguarda il SoC, ROG Ally X mantiene AMD Ryzen Z1 Extreme, e non ci sono cambiamenti neanche per il display, che rimane lo stesso IPS da 7 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 pixel, 120 Hz di refresh rate, 500 nit di luminosità e 7 millisecondi di tempo di risposta. La RAM, invece, è aumentata a 24 GB LPDDR5X-7500 (rispetto ai 16 GB LPDDR5-6400 del modello precedente) per venire incontro alle richieste degli sviluppatori di videogiochi. Aumenta anche lo spazio per l'archiviazione, fino a 1 TB con soluzioni di tipo M.2 2280.

La capacità della batteria è raddoppiata a 80 Wh, superiore a molti competitor, mentre nella precedente ROG Ally era di 40 Wh. Si tratta di una buona notizia per i giocatori, visto che queste console portatili vanno sempre incontro a limiti legati all'autonomia. In modo da stabilire dei paragoni, MSI Claw ha una batteria da 53 Wh, Lenovo Legion Go da 49,2 Wh e Steam Deck da 50 Wh.

Ci sono anche nuove ventole più piccole e efficienti, con un miglioramento del flusso d'aria del 24%, che raffredda anche il touch screen. La porta XG Mobile del modello precedente, invece, viene sostituita con due porte USB-C. Una di queste è compatibile Thunderbolt 4 in modo da garantire il funzionamento con dock e GPU esterne. Presente anche uno slot per Micro SD e un jack audio da 3,5 mm.

Questi miglioramenti rendono la ROG Ally X una console più ergonomica, potente e con maggiore autonomia rispetto al modello precedente, con un efficientamento generale di tutte le componenti. In Italia ASUS ROG Ally X sarà disponibile dal prossimo 22 luglio 2024 al prezzo di 899 euro, 100 euro in più rispetto alla prima ROG Ally.