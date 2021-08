Xbox Wireless Controller: Microsoft presenta l'edizione speciale Aqua Shift

Da sempre attenta al design dei suoi prodotti, Microsoft ha svelato la sua nuova creazione: l'edizione speciale Aqua Shift del suo Xbox Wireless Controller. Caratterizzata da una colorazione davvero unica, questa intrigante versione della periferica Xbox sarà presto disponibile per l'acquisto in Italia, sul Microsoft Store e presso i rivenditori autorizzati.

Aqua Shift Special Edition: ad agosto per Xbox, PC e Android

Una luminosa tonalità di blu cangiante rende questa Aqua Shift Special Edition davvero unica. Il nuovo Controller Wireless per Xbox si distingue inoltre per il motivo a spirale che riveste le impugnature e che sembra quasi ricreare il movimento irregolare delle onde marine.

Il blu di Aqua Shift ricopre l'intera superficie della periferica e i relativi tasti, dalla croce direzionale ibrida fino ad arrivare pulsanti dorsali, passando per i grilletti con texture antiscivolo. Si tratta della prima edizione speciale realizzata per il controller di Xbox Series X|S.

La versione Aqua Shift dell'Xbox Wireless Controller potrà essere acquistata a partire dal prossimo 31 agosto, al prezzo consigliato di 64,99 euro. In Italia, ribadiamo, sarà disponibile sul Microsoft Store - con spedizione gratuita - e nei principali negozi di elettronica. I preordini online sono già aperti. Ricordiamo che il nuovo controller prodotto per le console Xbox Series X e Series S è compatibile anche con PC (Windows 10) e con i dispositivi mobili (Android), il che lo rende perfetto per giocare via cloud ai titoli inclusi nella libreria di Xbox Game Pass Ultimate.

Potrebbe essere la risposta di Microsoft al recente lancio dei nuovi DualSense di Sony. Il controller next-gen di PlayStation 5 è ora disponibile nelle colorazioni Cosmic Red e Midnight Black.