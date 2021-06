Xbox Series X: le esclusive next-gen gireranno anche su Xbox One grazie al cloud

Pochi giorni fa abbiamo assistito alla press conference di Xbox e Bethesda all'E3 2021. In quest'occasione, Microsoft ha svelato tutti i titoli che popoleranno la sua line-up tra il 2021 e il 2022: sebbene molti di questi siano produzioni cross-gen, alcuni giochi richiederanno la potenza e la velocità di Xbox Series X e Series S e, pertanto, saranno rilasciati in esclusiva per la next-gen.

Ciononostante, la casa di Redmond ci tiene ad accontentare i milioni di utenti in possesso delle "vecchie" console. La soluzione è la tecnologia cloud, grazie alla quale sarà possibile far girare i titoli più esigenti sulle meno performanti Xbox One e Xbox One X.

Xbox One ancora lontana dalla pensione, secondo Microsoft

Tra i giochi annunciati allo showcase Xbox & Bethesda Games troviamo Starfield e Redfall, due titoli estremamente ambiziosi, ma anche alquanto esigenti dal punto di vista tecnico. Ecco perché le ultime produzioni firmate Bethesda sono state progettate esclusivamente per PC e Xbox Series X|S. Lo stesso discorso vale per S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, gioco che, come dimostrato dal trailer mostrato all'evento, è caratterizzato da un comparto grafico all'avanguardia.

Molti giocatori, quelli in possesso di una Xbox One, si sono dunque rassegnati all'idea di restare a mani vuote, ma Microsoft potrebbe aver preparato un'altra graditissima sorpresa. Nell'ultimo post pubblicato su Xbox Wire, la compagnia ha confermato che i titoli appena menzionati potranno girare solo sulle più moderne Xbox Series X e Series S, ma ha anche dichiarato quanto segue: "Per i milioni di persone che giocano su Xbox One, non vediamo l'ora di condividere più informazioni su come porteremo molti di questi giochi next-gen, come Microsoft Flight Simulator, sulla vostra console tramite Xbox Cloud Gaming, proprio come faremo per i dispositivi mobile e i browser".

Non avendo ulteriori dettagli, possiamo solo tirare a indovinare: Microsoft sta lavorando a un'applicazione per Xbox One che consentirà ai giocatori di riprodurre qualsiasi titolo in streaming? Se la compagnia dovesse riuscire a implementare una simile feature, il ciclo vitale della sua console old-gen verrebbe esteso in modo significativo. Ricordiamo, tuttavia, che solo gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate sono in grado di giocare ai titoli Xbox su mobile tramite cloud.

Seguiremo con attenzione eventuali sviluppi, ma si tratta indubbiamente di un'ottima notizia per i numerosi utenti Xbox One. Del resto, il passaggio a Xbox Series X|S potrebbe essere un'opzione ancora poco appetibile, visto il numero limitato di giochi esclusivi.