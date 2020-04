Xbox Series X: il lancio potrebbe essere rimandato

Il lancio di Xbox Series X rimane previsto nella prossima stagione natalizia, nonostante tutte le difficoltà a cui stiamo andando incontro per via della pandemia di Coronavirus. La maggior parte delle console viene assemblata in Cina, una delle aree maggiormente colpite dal virus. Phil Spencer, direttore della divisione Xbox, ha però fatto sapere, attraverso un podcast per IGN, che le linee di produzione stanno per riaprire e che non ci saranno ritardi per il lancio di Xbox Series X.

"Rifinire una console che darà il via a una nuova generazione di videogiochi da casa non è certo facile" ha detto Spencer. "Abbiamo un grande team distribuito di centinaia di persone: purtroppo le circostanze non ci danno alternative". Allo stesso tempo, Spencer aggiunge che si tratta di una situazione in continua evoluzione, e che "la priorità è la sicurezza e la salute dello staff, insieme alla qualità del prodotto. Non posso affrettare le tempistiche, se non ci sono le condizioni. Quindi, stare al sicuro e avere gli occhi ben aperti".

In altri termini, rassicurazioni da una parte ma realismo dall'altra. Molti prodotti tecnologici vengono assemblati in Cina e se la riapertura non sarà imminente potrebbero esserci ritardi importanti per buona parte di essi, al di là di Xbox Series X. Se entro una certa data non avranno una produzione avviata, allora Microsoft potrebbe essere costretta a rimandare il lancio. E lo stesso potrebbe avvenire per PlayStation 5.

Quando gli è stato chiesto del prezzo della nuova console, Spencer, non essendo ancora ufficiale, non ha fornito una risposta concreta. Ha dato però l'impressione che possa essere non ancora definito: Microsoft sta sicuramente monitorando le strategie in casa Sony PlayStation con le decisioni del rivale che sicuramente influenzeranno le proprie. Secondo precedenti speculazioni Xbox Series X e PS5 potrebbero costare 500 dollari, forse anche 600. Che sarebbero giustificati nel caso della console Microsoft, se è vero che sarà leggermente più potente rispetto alla rivale.

"Ho buone sensazioni sul prezzo, in funzione delle capacità prestazionali a nostra disposizione" ha detto Spencer nel podcast con IGN. "Stiamo ricevendo un supporto eccezionale da Microsoft, dal CEO Satya Nadella, e dal mio capo, Amy Hood, la direttrice finanziaria, che stanno seguendo con grande attenzione i nostri piani. Faremo in modo di rimanere agili sui prezzi e di assicurarci di avere un buon piano per il lancio".

Xbox Series X non avrà l'uscita audio ottica per una carenza di spazio sullo chassis della nuova console e perché il costo di installazione della parte sarebbe superiore rispetto al suo reale valore. "Magari costa solo due dollari. Ma se consideri che l'obiettivo è vendere 100 milioni di unità di Xbox Series X, in termini di intero ciclo vitale è un investimento non indifferente" ha spiegato Spencer nel podcast IGN Unlocked.

"Si tratta di decisioni su cui riflettiamo molto. Se si rimuove qualcosa che prima c'era sicuramente qualcuno rimane deluso, ma abbiamo un preciso piano per il futuro". In altri termini, sarà una delusione per gli audiofili ma sembra che il team Xbox stia pensando a una soluzione per un momento successivo al lancio.