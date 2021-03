Xbox Series X|S: FPS Boost aumenta il frame rate di cinque giochi Bethesda

Dopo aver portato 20 giochi su Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato che cinque titoli di Bethesda - Dishonored: Definitive Edition, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Fallout 4, Fallout 76 e Prey - sono stati aggiornati per consentire l'attivazione di FPS Boost su Xbox Series X e Series S. La funzionalità è disponibile sia per i possessori dei giochi che per i membri di Xbox Game Pass.

FPS Boost, un nome che vale più di mille parole, usa "vari metodi" per quasi raddoppiare (e, secondo un precedente annuncio, in alcuni casi anche quadruplicare) il frame rate originale su titoli selezionati. Una fluidità maggiore dovrebbe migliorare l'esperienza di gioco complessiva, un po' come avviene su PC quando si passa a una scheda video più veloce.

"Abbiamo collaborato da vicino con gli sviluppatori per migliorare l'esperienza mantenendo l'intento originale del gioco. E anche se non applicabili a tutti i giochi, queste nuove tecniche possono spingere i motori di gioco a renderizzare più rapidamente per un'esperienza fluida come il burro oltre quella che il gioco originale avrebbe offerto a causa delle capacità hardware del tempo. Per i cinque titoli in questione, i giocatori possono aspettarsi di vedere un aumento da 30 a quasi 60 fps dall'attivazione di FPS Boost".

Nel caso di Fallout 4 e Fallout 76, "poiché ci sono requisiti grafici superiori per abilitare la tecnologia FPS Boost, abbiamo dovuto ridurre la risoluzione di gioco per assicurarci che funzioni in modo fluido. In quei titoli selezionati, FPS Boost non viene attivato automaticamente per i giocatori Xbox Series X. Per tutti i giochi che ricevono questo update, i giocatori vedranno un chiaro indicatore se un gioco sta girando con FPS Boost attivo".

Per gestire FPS Boost e non solo andate nella parte di gestione del gioco (Gestisci gioco o Manage Game), dove troverete una nuova voce che riguarda le opzioni di compatibilità in cui potrete attivare o disattivare FPS Boost e Auto HDR. Per verificarne il corretto funzionamento vi basterà premere il tasto Xbox sul controller e nella parte alta destra dello schermo vedrete se le funzionalità sono attive o no.