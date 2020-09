Xbox Series S retrocompatibile, ma non farà girare le versioni Xbox One X dei giochi

La scorsa settimana abbiamo assistito al reveal di Xbox Series S, sorella minore della più potente Series X. La seconda console next-gen di Microsoft punta a offrire la migliore esperienza di gioco in FHD e QHD, rinunciando al 4K ma garantendo comunque il miglior frame rate possibile - il tutto a un prezzo a dir poco intrigante.

Dal colosso di Redmond arrivano ulteriori chiarimenti in merito alle performance della console e al suo posizionamento nell'ormai vasta gamma Xbox: si parla di retrocompatibilità e del confronto con la console più potente attualmente disponibile, Xbox One X.

Xbox Series S e Xbox One X a confronto: risponde Microsoft



Ai microfoni di VGC, un portavoce di Microsoft ha chiarito la questione 'retrocompatibilità' relativa a Xbox Series S, spiegando in che modo verranno supportati i giochi dell'attuale generazione. A quanto pare, la piccola console next-gen non farà girare le versioni Xbox One X dei titoli retrocompatibili e si limiterà, invece, ai giochi Xbox One S e Xbox 360.

Microsoft è stata decisamente chiara: "Xbox Series S è stata concepita per essere la console next-gen più economica disponibile e per riprodurre i giochi di nuova generazione a 1440p e 60 fps".

È l'ulteriore conferma che Xbox Series S non supporterà in alcun modo la risoluzione 4K, neanche per quanto concerne i titoli last-gen. I giochi retrocompatibili gireranno fino a 1080p, ma potranno comunque beneficiare delle nuove feature integrate nell'hardware di nuova generazione; è il caso di Gears 5, titolo Xbox One che, su Series S, potrà raggiungere i 120 fotogrammi al secondo.

"Per offrire la migliore retrocompatibilità possibile, [...] Xbox Series S farà girare la versione Xbox One S dei titoli retrocompatibili, applicando un filtro delle texture avanzato, frame rate più elevati e solidi, tempi di caricamento più rapidi e Auto HDR", aggiunge il portavoce di Redmond.

Il 'gap' prestazionale tra Xbox One X e Series S è presto spiegato: mentre la prima vanta 12GB di memoria RAM, la console next-gen si ferma ai 10GB di RAM - "una conclusione quasi scontata" per quanto riguarda la limitata retrocompatibilità, secondo Microsoft. Le differenze tra le due macchine si estendono anche a CPU e GPU: Xbox Series S offre lo stesso, veloce processore di Series X, ma la sua unità di elaborazione grafica risulta meno potente di quella integrata in Xbox One X, progettata specificamente per supportare il 4K.

Come annunciato pochi giorni fa da Microsoft, Xbox Series S sarà disponibile dal 10 novembre al prezzo consigliato di 299 euro. Il debutto coincide con quello di Series X, in vendita a 499 euro.

Ecco le specifiche delle due console next-gen messe a confronto:

Xbox Series X Xbox Series S CPU 8-core AMD Zen 2 CPU @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/SMT) 8-core AMD Zen 2 CPU @ 3.6 GHz (3.4 GHz w/SMT) GPU AMD RDNA 2 GPU 52 CUs @ 1.825 GHz AMD RDNA 2 GPU 20 CUs @ 1.565 GHz Capacità di calcolo GPU 12.15 TFLOPS 4 TFLOPS SoC Custom 7nm SoC Custom 7nm SoC RAM 16GB GDDR6 10GB GDDR6 Performance 4K @ 60 FPS, fino a 120 FPS 1440p @ 60 FPS, fino a 120 FPS Storage Custom 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD Custom 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD Espansione Storage scheda di espansione da 1TB scheda di espansione da 1TB Lettore ottico 4K Blu-Ray Non disponibile Uscita Video HDMI 2.1 HDMI 2.1 Prezzo € 499 € 299

Nel frattempo, su YouTube è sbucato un filmato che mostra il funzionamento della feature Quick Resume su Xbox Series S: interrompendo una sessione di gioco, sarà possibile riprenderla - quasi istantaneamente - dal medesimo punto.



Grazie a Quick Resume sarà inoltre possibile riprodurre diversi giochi in background e passare dall'uno all'altro senza dover attendere più di un paio di secondi.