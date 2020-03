Xbox Series S: Lockhart è molto promettente

Xbox Series X non sarà l'unica console di nuova generazione in casa Xbox. Da tempo infatti si parla di Lockhart, la controparte più piccola e leggermente meno performante rispetto ad Andromeda (Xbox Series X). La nuova console, che probabilmente prenderà il nome di Xbox Series S, sembra essere stata confermata da un giornalista di Windows Central, Jez Corden, che sembra coinvolto nella presentazione della nuova console.

"La presentazione non sarà oggi, ma ne vedremo delle belle" ha scritto, infatti, su Twitter. Secondo i rumor, si tratterebbe di un sistema con capacità di calcolo massima teorica di 4 TFLOPS, basato ancora una volta su architettura AMD RDNA 2 per quanto riguarda la GPU. Per confronto, ricordiamo che PS5 si attesterà su 10,28 TFLOPS e Xbox Series X su 12 TFLOPS.

Con i dati in nostro possesso è ancora molto difficile giudicare, perché non si conoscono i prezzi a cui saranno vendute le nuove console né i form factor e le dimensioni di PS5 e della presunta Xbox Series S. A giudicare da queste informazioni, è presumibile che Xbox Series X venga collocata su un prezzo di mercato piuttosto alto, mentre PS5 possa costare qualcosa in meno e Xbox Series S sensibilmente meno. Ricordiamo, inoltre, che in passato si è parlato di "sorella minore" anche per PS5.

naww, just fun times ahead — Jez (@JezCorden) March 19, 2020

Intanto, Microsoft ha portato avanti il suo programma di panel originariamente previsti per la GDC: l'evento è stato cancellato ma sia Redmond che Sony stanno realizzando ugualmente i loro annunci. Tutte le informazioni che stanno diventando pubbliche negli ultimi giorni sono quindi da leggersi nel contesto della GDC, un evento dedicato agli sviluppatori di videogiochi. È per questo, dunque, che fino a ora abbiamo appreso solo informazioni molto tecniche sulle nuove console.

In un panel all'interno della cornice del Microsoft Game Stack Live, si è parlato nello specifico di Microsoft Project xCloud. Redmond ha chiesto agli sviluppatori di considerare sempre il cloud durante lo sviluppo dei loro videogiochi, come piattaforma di pari livello rispetto alla tradizionale elaborazione in locale.

Blade Server di Microsoft ProjectX Cloud

Durante l'evento sono stati mostrati i server blade su cui girerà Project xCloud, ovvero dei server auto-contenuti pensati per minimizzare l'occupazione di spazio. Durante l'evento Microsoft ha mostrato le performance del suo servizio di cloud gaming attraverso degli smartphone, meravigliando la platea per la semplicità con cui i giochi vengono selezionati, lanciati e immediatamente fruiti.