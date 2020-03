PlayStation 5: due modelli come per Xbox Series X?

Una PlayStation 5 più potente affiancherà il modello di base, secondo le ultime voci non confermate. In altre parole, Sony vorrebbe replicare la stessa strategia di Microsoft con Xbox Series X. I due grandi protagonisti del mondo delle console non conoscono le specifiche esatte del sistema del rivale, e nessuno dei due si vuole ritrovare con un hardware leggermente meno potente. Negli ultimi giorni, infatti, sono emersi rumor contrastanti sulle specifiche e sulla potenza di calcolo delle nuove console. Sembra, inoltre, che Sony stia incontrando problemi nel contenere i costi di produzione di PlayStation 5.

Per questo, starebbe pensando di replicare esattamente la strategia di Microsoft, che dovrebbe essere basata su due varianti di Xbox Series X, Anaconda e Lockhart. Ricordiamo, a ogni modo, che in casa Microsoft solo il modello top di gamma, da 12 TFLOPs, è stato sin qui rivelato, mentre Lockhart rimane non annunciato ufficialmente.

"Sony rilascerà due modelli di PlayStation 5, di cui quello di base è da 9TFLOPs. L'altro, invece, entrerà in competizione con Xbox Series X. Questo spiega perché i vari rumor riportano specifiche diverse. I rispettivi modelli top di gamma, a ogni modo, dovrebbero essere molto costosi, credo qualcosa come 600 dollari" si legge in un post su NeoGAF attribuito a un professionista del settore.

D'altronde, i giocatori sono ormai stati abituati a più modelli per generazione, con Xbox One X e PS4 Pro sensibilmente più potenti delle versioni originali delle due console (si trovano su Amazon a prezzi vantaggiosi). Nintendo, invece, non segue le due rivali su questa strada, preferendo concentrarsi sul gameplay più che sul dettaglio poligonale.

Tutto questo starebbe portando sia Sony che Microsoft verso un sistema per agevolare la sostituzione della console con l'hardware più potente. Sarebbe simile ad Apple Trade In, che permette di permutare il vecchio iPhone se si acquista un dispositivo più recente.

Microsoft ha già adottato un sistema simile per le Xbox vendute negli Usa conosciuto come Xbox All Access. Con questo servizio la console è economicamente più accessibile, ma dopo bisogna pagare un canone mensile, per certi versi simile a Game Pass.

Mentre Microsoft ha ufficializzato il form factor e parte delle specifiche di Xbox Series X, PS5 è più indietro con gli annunci. L'emergenza Coronavirus potrebbe modificare i piani delle due compagnie e spostare nel tempo annunci e rilasci, anche perché non è da escludere la cancellazione del prossimo E3.