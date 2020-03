Microsoft Project xCloud: con un click sui trailer si inizia a giocare

Il mondo dei videogiochi, si sa, è cambiato, e il tema della "discoverability" diventa sempre più predominante. Ci si riferisce alle opportunità che ha il giocatore di scoprire nuovi contenuti all'interno di un settore che si caratterizza per un catalogo di titoli sempre più ampio. Allo stesso tempo è un tema per lo sviluppatore, che deve essere in grado di raggiungere il suo pubblico.

Microsoft sta lavorando in questa direzione per la sua Xbox Game Streaming (Preview) app la quale, tra le altre cose, rappresenta la porta d'accesso al nuovo servizio di cloud gaming in fase di sviluppo, Microsoft Project xCloud. Come suggerisce Larry "Major Nelson" Hryb sul suo famoso blog, la nuova versione dell'app presenta una novità inerente la carrellata di trailer mostrata all'apertura dell'applicazione. Mentre il giocatore inizia a guardare il trailer, in background l'app comincia a caricare il gioco relativo al trailer che si sta guardando.

In questo modo, il giocatore dovrà semplicemente cliccare sul trailer per iniziare direttamente a giocare, senza tempi di attesa dovuti al download, all'installazione e al caricamento del gioco. Una feature senz'altro molto interessante che, se ben implementata, potrebbe "avvicinare" sensibilmente il giocatore ai giochi.

Microsoft continua a lavorare per migliorare il suo servizio di cloud gaming, che rappresenterà una componente cruciale della nuova Xbox Series X. Fermo restando che il servizio al momento è disponibile solo negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Corea del Sud, è possibile registrarsi per partecipare alla fase preview.

Consultate questo articolo per una serie di test sul cloud gaming e le sue prestazioni.