Xbox Series S in arrivo, la foto di un controller cancella ogni dubbio

La presentazione di un secondo modello di Xbox di nuova generazione dopo l'ormai nota Series X è sempre più un "segreto di Pulcinella". La Series S, questo il nome della console, sarà presentata nel corso di questo mese e dovrebbe costare meno della più potente Series X, forse grazie anche all'abbinamento con un piano ad abbonamento.

A confermarne l'arrivo, dopo le incessanti indiscrezioni delle scorse settimane, è la foto di un controller bianco, completo di confezione che cita la compatibilità proprio con Xbox Series S, finora identificata dal nome in codice Lockhart. Il controller in questione è di nuova generazione, con tanto di tasto Share ed è stato acquistato da un utente per 35 dollari su un sito di rivendite. La colorazione bianca del controller fa pensare che anche la console potrebbe essere del medesimo colore, infatti la Series X finora è stata mostrata solamente in nero, abbinata a un controller della medesima tinta.

Stando a quanto emerso grazie al devkit di Xbox Series X e alla sua modalità Lockhart attivabile dagli sviluppatori, la console dovrebbe offrire 7,5 GB di RAM usabile e prestazioni grafiche pari a 4 teraflops. Per confronto, l'Xbox Series X offre 13,5 GB di RAM usabile (sui 16 GB fisicamente disponibili) e offre una potenza grafica di 12 teraflops. Il resto delle caratteristiche dovrebbe invece essere del tutto simile a quello di Series X.