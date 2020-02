Xbox One, sarà possibile espellere i dischi con il controller

Secondo uno screenshot condiviso da un membro del programma Xbox Insider tramite Reddit, Microsoft sta per introdurre una funzionalità per espellere il disco inserito nella console tramite il pulsante "X" del controller di Xbox One.

Può sembrare assurdo che Microsoft introduca una funzionalità apparentemente così elementare quando la console è in commercio ormai da molto tempo, ma usare il controller per espellere i dischi può essere particolarmente utile, soprattutto per i proprietari di Xbox One vecchie. I pulsanti per l'espulsione dei dischi, infatti, sono particolarmente fragili, soprattutto per le Xbox One della prima ondata.

Nel caso in cui questo pulsante si rompa, non ci sono molti rimedi se non procedere con una graffetta, come consigliato dalla stessa procedura ufficiale Microsoft. Con la possibilità di estrarre il disco con il controller, dunque, si aggirerebbe il problema.

Anche l'Adaptive Controller permetterà di espellere i dischi. Microsoft non ha ancora fatto sapere quando la funzione sarà disponibile pubblicamente, ma in base al suo ritmo di trasmissione delle funzionalità dalla versione beta alla versione principale del software, potrebbe trattarsi di poche settimane o di qualche mese.

Indipendentemente dall'utilità di questa funzione, è incoraggiante sapere che Microsoft stia ancora lavorando per migliorare la sua console. E si spera che quando Xbox Series X verrà lanciata, una funzionalità del genere sia disponibile sin da subito.