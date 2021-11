Xbox One e Series X|S: ora disponibili più di 70 nuovi giochi retrocompatibili

Microsoft ha celebrato i 20 anni di Xbox con una serie di graditissimi annunci. Tra questi c'è il lancio di 76 nuovi giochi in retrocompatibilità, ora disponibili alla riproduzione su Xbox One e sulle più recenti Xbox Series X e Series S. L'elenco dei nuovi arrivi include alcuni grandi classici della prima era Xbox, tra cui Dead or Alive Ultimate e Star Wars: Jedi Knight II, e i blockbuster dell'intramontabile Xbox 360, come i giochi della serie F.E.A.R. e la saga di Max Payne.

Ogni titolo retrocompatibile può godere del supporto dell'Auto HDR e dell'aumento di risoluzione. Per alcuni giochi troviamo anche FPS Boost, feature lanciata da Xbox per raddoppiare il frame rate sulle console di ultima e penultima generazione.

Xbox compie 20 anni: si festeggia con la retrocompatibilità

Il colosso di Redmond espande il suo già ampio catalogo di giochi retrocompatibili introducendo un'inedita line-up dedicata a Xbox e Xbox 360. Sono 76 i titoli dell'ultima ondata e ciascuno di essi gode dei miglioramenti visivi garantiti dalla funzionalità Auto HDR - sugli schermi compatibli con la tecnologia HDR (High Dynamic Range), naturalmente.

Tra le 76 new entry troviamo più di 20 giochi rilasciati sulla prima Xbox, i quali possono sfruttare appieno la potenza delle console moderne per ottenere un incremento della risoluzione. Su Xbox Series X e Xbox One X, titoli come i già menzionati Dead or Alive Ultimate e Star Wars: Jedi Knight, così come Star Wars: Starfighter e i giochi della serie Otogi, hanno una risoluzione quattro volte superiore (4x) alla versione originale per Xbox. L'aumento di risoluzione è disponibile anche su Xbox Series S (3x) e su Xbox One S e Xbox One (2x).

Per quanto concerne FPS Boost, questa funzionalità è supportata da 11 giochi, inclusi F.E.A.R., F.E.A.R. 3, Binary Domain e Nier, che passano così da 30 a 60 fotogrammi al secondo. Inoltre, 26 giochi già disponibili nel catalogo Xbox ricevono il supporto a FPS Boost: tra questi troviamo Fallout 3, Fallout: New Vegas, Elder Scrolls IV: Oblivion, Dragon Age: Origins, Dead Space 2 e 3, Alan Wake, Sonic Generations e l'intero franchise di Gears of War.

Sia l'Auto HDR che FPS Boost possono essere abilitati o disabilitati nelle impostazioni di ogni gioco retrocompatibile. I giocatori saranno liberi di scegliere l'esperienza di gioco originale o quella riadattata per le console di ultima e penultima generazione. Sul blog di Major Nelson trovate l'elenco completo dei 76 nuovi giochi Xbox retrocompatibili.