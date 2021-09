Xbox: nuovo browser Edge compatibile con Google Stadia e Discord

Inserita nel September Xbox Update, la nuova dashboard per le console Xbox One e Xbox Series S/X introduce diverse nuove funzionalità, su tutte Play Later Discovery e il nuovo browser Edge basato su Chromium. Questo garantisce maggiore compatibilità e la possibilità per gli utenti Xbox di accedere a Google Stadia e a Discord tramite il nuovo browser.

Ora si può accedere a Google Stadia e a Discover su Xbox

La versione Xbox di Edge è pressoché identica alla controparte per Windows e Mac. Tra le funzionalità presenti, le tab verticali e le raccolte. Come Edge su PC e dispositivi mobili, anche la versione Xbox sincronizza tutte le impostazioni, i preferiti, le schede e la cronologia web. Le uniche caratteristiche che mancano rispetto alla versione PC sono il supporto alle estensioni e la possibilità di passare alla modalità sviluppatore.

Edge per Xbox supporta anche il mouse e la tastiera e questo, tra le altre cose, permette di usare Word o Excel online, oppure di accedere ai giochi di Google Stadia con il classico sistema di controllo del PC o tramite il gamepad di Xbox. Lo stesso vale per Discord, supporto molto importante perché non è ancora disponibile un'app della piattaforma di messaggistica istantanea dedicata ai giocatori per Xbox, dopo le note vicende occorse negli ultimi mesi.

È possibile accedere alle chiamate vocali di Discord tramite una Xbox e partecipare alle chat testuali, ma non vi è il supporto al microfono. Sono solamente alcuni esempi di ciò che si può fare adesso su Xbox grazie alla presenza di un browser basato sulla piattaforma Chromium, ma se ne potrebbero fare molti altri. Si possono usare app che permettono di fare lo streaming di ciò che è in esecuzione sul PC (compresi i giochi di Steam) su un browser come Parsec e accedere a web game come Krunker e Quake JS.

Il nuovo Edge basato su Chromium non è l'unica novità del September Xbox Update, come dettagliato a questo indirizzo. Adesso, i possessori di Xbox Series X/S o di Xbox One possono accedere ai giochi per console tramite PC con Windows 10 usando la funzione remote play dell'app Xbox. Inoltre, la nuova funzione Play Later Discovery permette di memorizzare in una lista i propri giochi preferiti del catalogo Xbox Game Pass, in modo da poterli raggiungere agilmente e giocare in un secondo momento.