Xbox: Microsoft sogna la risoluzione 8K, ma siamo lontani anni

Tra le feature delle nuove console next-gen troviamo ambiziose tecnologie, quali il ray-tracing e il supporto al 4K nativo. Sia Xbox Series X che PlayStation 5 supporteranno inoltre la risoluzione 8K, spingendo di fatto il mercato dei televisori di ultima generazione, ma restando ancora lontani da un vero e proprio standard per il mondo dei videogiochi. È quello che sostiene lo stesso Phil Spencer, responsabile di Xbox.

Next-gen e gaming 8K: la parola al capo di Xbox

In occasione di un'intervista rilasciata a Wired, Phil Spencer ha discusso delle potenzialità dei sistemi di nuova generazione, parlando sia della sua Xbox Series X che della prossima console di Sony.

In particolare, Spencer ha voluto spendere qualche parola in merito all'8K, definendola "una tecnologia a cui ambire", ma affermando anche che le capacità degli attuali dispositivi di visualizzazione sono ancora fin troppo limitate: "Penso che siamo lontani anni dall'affermazione dell'8K come standard nei videogiochi".

A proposito dei televisori 8K, sarà proprio Sony uno dei primi produttori a lanciare dei pannelli compatibili nel corso del 2020; non a caso, i nuovi Bravia ZH8 e XH90/92 sono stati promossi come le opzioni migliori per giocare con PlayStation 5 - "PS5 Ready" - dal momento che offriranno il supporto alla suddetta risoluzione e ai 120 fps. Secondo Phil Spencer, quella di Sony sarebbe una mossa piuttosto azzardata, poiché il gaming in 8K non sarà un fenomeno molto diffuso e, probabilmente, non lo diverrà mai.

Chiacchierando con Wired, il VP esecutivo della divisione gaming di Microsoft si è anche espresso sulla questione ray-tracing, con opinioni meno negative rispetto a quanto detto nel caso dell'8K. Le dichiarazioni di Spencer, tuttavia, sembrano altrettanto scoraggianti: "Quando penso ai giochi in cui il ray-tracing ha avuto un impatto rilevante sulla mia esperienza da giocatore, devo dire che è un po' imprevedibile".

Insomma, per il capo di Xbox al momento la tecnologia portata all'onore delle cronache da Nvidia deve ancora trovare la propria consacrazione. Sempre il produttore delle schede video GeForce, tra l'altro, pubblicizza l'ultima GeForce RTX 3090 anche per il gaming fino all'8K, seppur appoggiandosi al DLSS. Allo stato attuale, visto che il mercato dell'8K è ancora di là da venire, è però più una boutade che altro. Al contrario invece, Spencer reputa il supporto ai 120 Hz maggiormente d'impatto in questa generazione, anche grazie alla fruizione da parte di una platea maggiore.