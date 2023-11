Xbox: il divieto ai controller senza licenza non impedirà di utilizzare XIM

Come abbiamo riportato alcuni giorni fa, dal 12 novembre Microsoft bloccherà l'utilizzo di periferiche di terze parti senza licenza ufficiale su console Xbox. Tuttavia, pare che tra controller, stick per i picchiaduro e volanti non compaiano i dispositivi XIM.

Per chi non lo sapesse, gli hub XIM, così come molti altri prodotti simili, consentono di utilizzare mouse e tastiera su console, lasciando che quest'ultima li rilevi come un normale controller. Il punto di forza di questi dispositivi è anche il loro più grande problema (almeno per i videogiocatori): la programmabilità.

Queste soluzioni non offrono solo il vantaggio di periferiche più efficaci, come può esserlo un mouse negli FPS, ma consentono di utilizzare software di terze parti per ottenere vantaggi scorretti. Si tratta di accessori piuttosto diffusi tra i cheater e difficili da rilevare.

Non a caso, è stata proprio XIM a confermare che, nonostante il nuovo blocco introdotto da Microsoft, MATRIX e NEXUS – nomi di due di questi dispositivi – possono continuare a funzionare senza problemi. "Sì, abbiamo avuto la conferma con la versione dell'Xbox OS citata da Microsoft. Abbiamo testato MATRIX e NEXUS senza alcun problema. Ricordate che i prodotti XIM non provano a invertire o violare i controlli di sicurezza" si legge nella nota.

Qualcuno potrebbe chiedersi come mai una società come Microsoft non sia intervenuta sull'argomento e se è effettivamente possibile intercettare e bloccare l'uso di questi dispositivi. Per rispondere alla seconda domanda, le risposta sembra essere affermativa: attraverso delle API e strumenti specifici dovrebbe essere possibile individuare anche i dispositivi XIM.

Per quanto riguarda il mancato intervento di Microsoft, le ipotesi più accreditate sono tre. Secondo alcuni, XIM di per sé non viola alcun termine di servizio, ragione per cui l'utilizzo del dispositivo è consentito. Una seconda possibilità potrebbe essere il rischio di bloccare per errore l'accesso anche ad altri dispositivi, magari perfettamente legittimi. La terza, invece, ritiene che tali periferiche siano così poco diffuse da non rappresentare un rischio per l'esperienza di gioco su Xbox.