Xbox Games Showcase, Microsoft assicura: nessun trailer mostrato sarà solo in CG

C'è molta attesa per l'Xbox Games Showcase dell'11 giugno, alle ore 19:00, l'evento in cui i fan della console di Microsoft potranno farsi un'idea sui titoli in arrivo nel prossimo futuro e non solo. Dopo l'ultimo PlayStation Showcase, in cui non sono mancati diversi trailer in computer grafica (CG), il vicepresidente del marketing di Xbox Games, Aaron Greenberg, ha lanciato una frecciata alla casa nipponica.

None of our first party games in the show are full CG trailers. Everything is either in-game footage, in-engine footage, or in-game footage with some cinematics. Each of our trailers will be labeled so it is hopefully clear for our fans. — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) June 4, 2023

Su Twitter ha affermato che "nessuno dei nostri giochi first party presenti allo show sarà mostrato con trailer solamente in CG. Tutto è filmato in-game, filmato in-engine o filmato in-game con alcune sequenze cinematografiche. Ciascuno dei nostri trailer sarà etichettato in modo che sia chiaro per i nostri fan". Inoltre, ha aggiunto che "non ci saranno trailer di film o programmi TV nel nostro show", punzecchiando Sony sul trailer del film di Gran Turismo.

L'evento della casa di Redmond, seguito dallo Starfield Direct, dovrebbe durare all'incirca 2 ore in totale, una maratona, e mostrerà non solo i titoli in uscita da qui a un anno, ma anche oltre, segno che Microsoft vuole continuare a investire sulle attuali console ancora a lungo.

Oltre a Starfield, si vocifera che all'evento ne sapremo di più sul prossimo Forza Motorsport, così come sul tanto atteso Hellblade 3, il Fable in sviluppo presso Playground Games e molti altri.