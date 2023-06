Diablo IV in uscita domani: un libro ispirato alla Divina Commedia lo celebra

Domani, a oltre un decennio dall’uscita del capitolo precedente, sarà disponibile Diablo IV. Con le prime recensioni che stanno esaltando l'ultimo lavoro di Blizzard, considerato meglio bilanciato e profondo del suo (per certi versi deludente) predecessore. Nel frattempo, un libro esclusivo celebra il nuovo titolo rifacendosi allo stile dantesco.

Si tratta di La Diabolica Commedia, che già dal nome riecheggia la Divina Commedia. Scritto in terzine dal rapper liricista e professore di filosofia Murubutu e illustrato a mano dal tattoo artist Marco Matarese, il volume reinterpreta in dantesco la storia dell’eterna lotta tra il bene e il male tipica di Diablo in un percorso che si snoda attraverso l’Inferno, Sanctuarium e il Regno dei Cieli. Tutti i dettagli del libro saranno svelati e raccontati in diretta Twitch nel pomeriggio di oggi.

Inoltre, in occasione del lancio del gioco, Blizzard incoraggia tutti i fan a recarsi nel centro prelievi più vicino per donare sangue: ecco qui di seguito il video di presentazione della campagna di sensibilizzazione.

Diversi redattori di Hardware Upgrade stanno provando Diablo IV in questi giorni mentre, a breve, vedrete online i primi contenuti.