Xbox Game Pass: gli abbonati italiani sono più socievoli, secondo una ricerca

Una nuova ricerca promossa da Microsoft svela interessanti dettagli sulla community gaming italiana. Il focus, ovviamente, è sul servizio Xbox Game Pass, accolto molto positivamente dai giocatori del Bel Paese, che a quanto pare sono i più propensi a giocare regolarmente in compagnia di amici e familiari rispetto a chi non è iscritto alla piattaforma on demand.

Xbox Game Pass in Italia: un'infografica svela qualche curiosità

I servizi gaming in abbonamento sono in ascesa, come dimostrano i 18 milioni di utenti attualmente iscritti a Xbox Game Pass. Negli ultimi mesi la piattaforma on demand di Microsoft ha visto un'importante crescita, non solo lato utenza, ma anche sul fronte contenutistico: con l'acquisizione di Bethesda, il colosso di Redmond ha potuto integrare un'ampia gamma di titoli, tra cui i rinomati The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 e il più recente DOOM Eternal.

Anche la partnership con Eletronic Arts ha fatto la sua parte, con il debutto su Xbox Game Pass dell'intera line-up di EA Play, che include giochi come Battlefield V e FIFA 21.

Tornando alla suddetta ricerca, Microsoft ha intervistato 2.000 giocatori italiani per analizzare il rapporto che intercorre tra gamer e intrattenimento digitale. Scopriamo che, in Italia, due terzi (64%) dei gamer gioca a titoli multiplayer online almeno una volta alla settimana, un dato molto più alto rispetto alla media europea (53%). Non solo, ma la cifra aumenta ulteriormente per gli abbonati a Xbox Game Pass, che tendono a giocare con più frequenza ai titoli multigiocatore (+20%) e a giocare online sia con la famiglia (+19%) sia con gli amici (+25%).

Non si parla solo di gaming, ma anche degli servizi d'intrattenimento digitale: secondo Microsoft, il 94% dei gamer italiani possiede un abbonamento alle piattaforme di streaming video e musicale e il 65% degli intervistati dichiara di avere un abbonamento di gioco attivo.



"I giochi hanno una capacità unica di unire le persone ed è incredibile vedere come Xbox Game Pass svolga un ruolo prezioso per così tante persone in tutta Europa, che usano il gioco come un modo per connettersi regolarmente con amici e familiari", ha dichiarato Ryan Cameron, Direttore della divisione Xbox per l'area EMEA.

La ricerca svela altre curiosità in merito ai generi preferiti dai videogiocatori italiani: i primi sono gli action/adventure, seguiti dai platformer e dai titoli sportivi e racing. Non è un caso che tra i giochi più scaricati dalla libreria Xbox Game Pass ci siano giochi d'azione come Dead Cells e il più recente Outriders e avventure platform come Ori and the Will of the Wisps e Hollow Knight.