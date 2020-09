Xbox Game Pass: ecco quando EA Play verrà incluso nell'abbonamento Ultimate

Qualche settimana fa, Microsoft annunciava grandi novità in arrivo per il suo Xbox Game Pass. Il servizio on demand ha così aggiornato il suo piano Ultimate integrando due importanti feature: la possibilità di giocare sui dispositivi Android via cloud e l'accesso immediato ai contenuti di EA Play, senza costi aggiuntivi.

Il debutto di EA Play è previsto per il mese di novembre. Lo annuncia la stessa Microsoft, che offre ulteriori chiarimenti circa l'offerta destinata agli utenti console, PC e mobile.

Xbox Game Pass Ultimate: EA Play al lancio di Series X|S

Più precisamente, sarà il 10 novembre 2020 il giorno in cui gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere a EA Play e usufruire di tutti i vantaggi messi a disposizione dal servizio di Electronic Arts. La data di lancio coincide con il debutto sul mercato di Xbox Series X e Series S, le due console next-gen di Microsoft,

Saranno proprio gli utenti console i primi a poter godere di questa integrazione. I giocatori PC dovranno attendere la fine dell'anno, in un giorno non ancora specificato di dicembre, mentre il pubblico mobile (Android) potrà accedere solo ad alcuni titoli della libreria EA Play, a partire da novembre.

Ecco le parole di Sarah Bond, CVP of Gaming Partnerships & Ecosystem presso Microsoft: "Questo sarà un momento straordinario per i giocatori e siamo felici di poterlo realizzare con Xbox Game Pass e gli incredibili franchise degli Xbox Game Studios e dei nostri partner".

Ricordiamo che EA Play richiede, normalmente, un pagamento mensile di 3,99 euro, che diventano 24,99 euro per la sottoscrizione annuale. Dal prossimo 10 novembre gli utenti abbonati al piano Ultimate di Xbox Game Pass otterranno l'accesso a EA Play senza alcun costo aggiuntivo, per l'intera durata del proprio abbonamento. Nell'offerta è incluso il servizio di accesso anticipato (10 ore prima del day one) per i nuovi giochi di Electronic Arts, primo fra tutti FIFA 21.

Sarà una stagione particolarmente interessante per gli utenti del Game Pass. Il prossimo mese la libreria on demand accoglierà DOOM Eternal, acclamato sparatutto di id Software che tornerà a intrattenere i suoi giocatori con la sua prima espansione singleplayer. Con la recente acquisizione di Bethesda, Eternal sarà solo il primo di una lunga serie di titoli in arrivo sulla piattaforma di Microsoft.