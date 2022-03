Xbox Game Pass: a marzo Marvel's Guardians of the Galaxy, grandi novità per gli utenti PC

Puntuale come un orologio svizzero, Microsoft ha svelato la line-up di marzo del catalogo di Xbox Game Pass. Questo mese gli utenti abbonati al servizio on demand potranno riscattare diversi giochi senza costi aggiuntivi: tra questi troviamo piccole produzioni indipendenti, ma anche alcuni tripla-A realizzati dagli studi più quotati dell'industria. Spicca Marvel's Guardians of the Galaxy, l'avventura di Eidos Montréal che ha conquistato pubblico e critica.

Per ingolosire i videogiocatori che non hanno ancora provato il popolare servizio, il colosso di Redmond rilancia la sua offerta più conveniente: a marzo, l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate costerà solo 1 euro per il primo mese di sottoscrizione.

Dai supereroi Marvel ai punta-e-clicca: le novità del Game Pass

Il mese di marzo si rivela decisamente interessante per gli utenti di Xbox Game Pass. Come anticipatovi, Marvel's Guardian's of the Galaxy guida la nuova line-up mensile, invitando i giocatori a vestire i panni di Star-Lord nella frenetica avventura che vede protagonisti i Guardiani della Galassia. Nella nostra analisi tecnica avevamo elogiato il titolo di Eidos Montréal per il suo eccezionale comparto tecnico, che su PC gode del supporto al Ray Tracing e al DLSS di NVIDIA. La versione PC, così come quelle Xbox e Cloud, potranno essere riscattate dal 10 marzo.

Tra le new entry del catalogo Microsoft ci sono due giochi già disponibili al download, ovvero FAR: Changing Tides e la versione Cloud di Microsoft Flight Simulator. Mentre l'ultimo non ha bisogno di presentazioni, FAR è un'incantevole avventura ambientata in un mondo post-apocalittico dove il giocatore, nei panni di Toe, assumerà il controllo di una bizzarra nave che potrà essere modificata e migliorata durante il viaggio.

Spazio anche ai GdR di stampo nipponico, con Lightning Returns: Final Fantasy XIII (3 marzo), e alle avventure punta-e-clicca con l'acclamato Kentucky Route Zero (10 marzo). I giocatori più audaci attenderanno il day one di Young Souls (10 marzo), anch'esso incluso nel Game Pass, mentre chi è in cerca di un'esperienza meno impegnativa potrà dedicarsi a Lawn Mowing Simulator (10 marzo) e lasciarsi cullare dalla serenità della vita di campagna.

Ecco l'elenco completo dei giochi di marzo 2022:

FAR: Changing Tides (Cloud, Console e PC) - 1° marzo (day one)

(Cloud, Console e PC) - Microsoft Flight Simulator (Cloud) - 1° marzo

(Cloud) - Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console, PC) - 3 marzo

(Console, PC) - Kentucky Route Zero (Cloud, Console e PC) - 10 marzo

(Cloud, Console e PC) - Lawn Mowing Simulator (Xbox One) - 10 marzo

(Xbox One) - Marvel's Guardians of the Galaxy (Cloud, Console e PC) – 10 marzo

(Cloud, Console e PC) – Young Souls (Cloud, Console e PC) - 10 marzo (day one)

Microsoft ci fa inoltre sapere di aver aggiornato l'app Xbox per PC con una serie di importanti funzionalità dedicate alla gestione della libreria. Le feature Game Management - incluse nella versione preview dell'applicazione ufficiale - sono ora disponibili per tutti gli utenti Windows. Questo significa che, da oggi, è possibile scegliere la cartella in cui installare i titoli riscattati da Xbox Game Pass, accedere ai file di gioco e abilitare il supporto alle mod.

Queste modifiche non richiederanno la reinstallazione dei giochi presenti nella vostra libreria. L'aggiornamento dell'app Xbox è già disponibile nel Microsoft Store.