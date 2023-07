Xbox e Bethesda: confermata ufficialmente la loro presenza alla GamesCom 2023

Con un post su Twitter, l'organizzazione della GamesCom ha confermato ufficialmente la presenza di Xbox e Bethesda, con i dettagli sulle modalità della loro partecipazione che saranno condivisi prossimamente. In assenza dell'E3, la GamesCom quest'anno sarà l'evento fisico più importante per l'industria dei videogiochi e, come di consueto, si svolgerà a Colonia, nelle giornate tra il 23 e il 27 agosto.

Microsoft ha già tenuto un grosso evento di presentazione in occasione della Summer Game Fest, l'evento che ha preso il posto dell'E3 e che ha raccolto una serie di importanti appuntamenti videoludici. In quell'occasione, tra gli altri titoli, Bethesda ha presentato Starfield, riscuotendo un ottimo feedback da parte degli appassionati.

Tradizionalmente, mentre in occasione dell'E3 si tenevano i gameplay reveal hands-off, ovvero non vi era la possibilità di provare subito i giochi, alla GamesCom quegli stessi titoli venivano per la prima volta provati hands-on. Appare dunque probabile la presenza di una prima versione giocabile di Starfield, ma non solo.

La kermesse di Colonia si aprirà nella serata del 22 agosto quando il solito Geoff Keighley (che ha condotto anche la Summer Game Fest) rivelerà nuovi titoli e curiosità sul mondo dei videogiochi all'interno dell'Opening Night Live. Anche Nintendo ha confermato la sua partecipazione alla GamesCom, mentre non ci sarà Sony PlayStation. Ma per la casa nipponica non è una novità, visto che ha disertato tutti gli ultimi importanti eventi videoludici.