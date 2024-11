Xbox Cloud Gaming: da oggi è possibile accedere ai giochi acquistati, ma l'abbonamento rimane indispensabile

Microsoft ha annunciato che da oggi è possibile accedere ai giochi digitali acquistati direttamente da Xbox Cloud Gaming. Al momento, l'elenco include solo 50 titoli, mentre l'azienda lavora al supporto anche per console e app per PC.

Microsoft ha aggiunto un'interessante funzionalità per i giocatori che utilizzano Xbox Cloud Gaming: da oggi è possibile accedere ai giochi acquistati e non solo a quelli della libreria di Game Pass. Tuttavia, l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate continuerà ad essere indispensabile per accedere al cloud.

La nuova funzionalità consentirà di riprodurre i giochi acquistati sul proprio TV, smartphone, tablet, PC o visore Meta Quest in qualsiasi paese Xbox Cloud Gaming è disponibile. Microsoft ha anche anticipato che il supporto verrà esteso anche alle console Xbox e all'applicazione per PC.

Tuttavia, non mancano alcune restrizioni. Oltre alla sottoscrizione dell'abbonamento, attualmente l'elenco dei giochi disponibili comprende solo 50 titoli, tra cui: Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, Assassin's Creed Mirage, Stray, Baldurs' Gate 3 e un bel po' di capitoli di Final Fantasy. L'elenco completo è disponibile alla pagina Stream your own game sul sito di Xbox.

Naturalmente, come chiarito da un portavoce a Engadget, è possibile accedere esclusivamente alle copie digitali dei giochi acquistati. Per le copie fisiche, invece, l'unica soluzione rimane la riproduzione remota.

Si tratta di una funzionalità perfettamente in linea con l'ultimo spot di Microsoft in cui viene spiegato che, nella sostanza, qualsiasi dispositivo supporti Xbox Cloud Gaming è da considerare una Xbox. È anche coerente con l'orientamento di Microsoft verso un futuro completamente digitale, anche se questo rischia di tagliare fuori una larga fetta di giocatori che non ha accesso a una connessione veloce.

Ad ogni modo, l'arrivo di questa funzionalità giunge in concomitanza dell'aggiornamento di PlayStation Portal che, proprio da oggi, supporta la riproduzione dei titoli sul cloud. Una vera e propria sfida tra Microsoft e Sony che propongono servizi simili, ma con un approccio completamente diverso.