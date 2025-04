Xbox Cloud Gaming arriva sulle TV LG: verifica se il tuo televisore è compatibile

Microsoft ha annunciato l'arrivo di Xbox Cloud Gaming anche sulle smart TV LG estendendo l'iniziativa "Questa è una Xbox" anche ai dispositivi del produttore coreano. L'applicazione è disponibile per tutti i televisori dotati di WebOS 23.20.01 e successivi.

L'applicazione Xbox Cloud Gaming è ormai piuttosto popolare, anche su Smart TV. La prima a introdurre l'app, infatti, è stata Samsung che dallo scorso novembre consente ai propri utenti di accedere al catalogo Xbox Game Pass direttamente dal televisore senza alcun dispositivo aggiuntivo.

Un aspetto interessante dell'annuncio di Microsoft sta nelle periferiche supportate dall'applicazione. Il post sul blog, infatti, menziona il DualShock 4 di PS4 e il controller DualSense di PS5 che godono entrambi della connessione Bluetooth.

Come riportato nel post, la maggior parte dei controller Microsoft supporta la tecnologia Bluetooth, inclusi l'Elite Series 2 e l'Adaptive Controller, ma l'azienda sembra rivolgersi soprattutto agli utenti PlayStation. Sostanzialmente, la società di Redmond sembra voler invitare il pubblico di Sony quantomeno a testare il proprio servizio, sottolineando la non necessità di acquisti aggiuntivi, ad esclusione dell'abbonamento. Ricordiamo, infatti, che per accedere a Xbox Cloud Gaming è necessaria la sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate.

La procedura per accedere al servizio è piuttosto semplice. È sufficiente accedere a LG Gaming Portal direttamente dalla TV, scaricare l'applicazione ed effettuare il login con il proprio account Microsoft. In alternativa, è possibile crearne uno nuovo e sottoscrivere l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

"Esploriamo costantemente nuovi modi per invitare più persone a scoprire il mondo del gaming, e con le Smart TV LG possiamo farlo. Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo passo con LG Electronics per offrire più giochi a più persone in tutto il mondo, sui dispositivi che scegliete di utilizzare. E se siete nuovi al mondo del gaming, questo è un modo semplice per scoprire la gioia che il gaming offre".