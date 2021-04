Xbox Cloud Gaming arriva su PC e iOS, ma con una beta limitata

Come promesso, xCloud sbarca finalmente su PC (Windows 10) e sui dispositivi iOS. Dopo il debutto su Android, il cloud gaming di casa Microsoft arriva anche sulle altre piattaforme, ma - almeno per il momento - con una beta limitata disponibile solo per alcuni fortunati utenti di Xbox Game Pass Ultimate. Questi ultimi potranno sperimentare le funzionalità di xCloud tramite il browser installato su PC o sul proprio smartphone o tablet targato Apple.

xCloud anch su PC e iOS: ecco chi potrà partecipare al test



Con un post pubblicato sul blog Xbox Wire, la casa di Redmond ha annunciato il lancio della Limited Beta di Xbox Cloud Gaming: a partire da domani, martedì 20 aprile, una ristretta cerchia di utenti abbonati a Game Pass Ultimate riceverà l'invito per partecipare al test della beta chiusa.

L'accesso alla beta di xCloud su PC e iOS avverrà tramite browser: nel primo caso occorrerà utilizzare Microsoft Edge, Google Chrome o Safari; nel caso dei dispositivi Apple, basterà avviare l'app di Safari pre-installata su iPhone e iPad per accedere alla piattaforma di cloud gaming.

Dopo aver ricevuto l'invito sarà necessario collegarsi a xbox.com/play ed effettuare l'accesso con il proprio account Microsoft. In questa pagina i tester della Limited Beta potranno giocare più di 100 titoli estratti dalla libreria di Xbox Game Pass, utilizzando un controller Bluetooth o USB compatibile o sfruttando i comandi touch nei 50 giochi che supportano tale funzione. Il tutto, naturalmente, richiederà solo una connessione a internet.

Trattandosi di una beta ad accesso limitato, quella di Xbox Cloud Gaming ha l'obiettivo di raccogliere il feedback dei primi utenti Windows e iOS. In ogni caso, Microsoft ha intenzione di estendere questi inviti a una fetta più grande di utenti, quelli residenti nei 22 paesi che hanno già accolto Xbox Game Pass - e in cui rientra anche l'Italia. Chi non riceverà un invito nelle prossime ore, dunque, potrà comunque ottenerne uno nel corso delle prossime settimane.