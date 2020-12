Microsoft: xCloud beta disponibile su iOS e PC nella primavera 2021

Microsoft ha annunciato che xCloud, il servizio di cloud gaming parte di Xbox Game Pass Ultimate, sarà disponibile dalla primavera 2021 anche sui PC Windows, tramite l'app Xbox e via browser, e i dispositivi Apple iOS mediante una web app attraverso il browser mobile Safari. Finora il servizio è disponibile in beta solo su smartphone e tablet Android. L'annuncio della casa di Redmond non stupisce, infatti finora si era parlato genericamente di 2021, mentre ora si restringe il campo.

Nella nota stampa diffusa, Microsoft ha colto l'occasione anche per fare il punto sul suo impegno nel mondo del gaming, soprattutto alla luce del lancio di Xbox Series X e Series S. L'azienda statunitense sottolinea che nell'ultimo mese i possessori di Xbox hanno giocato per miliardi di ore e con più di 3800 giochi diversi.

Un altro dato interessante riguarda gli oltre 1,6 milioni di aggiornamenti forniti ai possessori di Xbox Series X|S tramite Smart Delivery, ma soprattutto il fatto che oltre il 40% dei nuovi utenti Xbox ha acquistato una Series S. L'Europa ha inoltre registrato vendite record delle nuove console nel Regno Unito, in Francia e in Germania.

Il 2021 sarà inoltre un anno importante con l'arrivo di Halo Infinite, atteso già quest'anno ma rimandato perché qualitativamente scadente, e l'ingresso nella famiglia Xbox di Bethesda, con l'incremento del numero di studi di sviluppo sotto il controllo di Microsoft da 15 a 23.