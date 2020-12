Halo Infinite ha una nuova data di uscita: arriverà nell'autunno 2021

La prossima iterazione della saga di Halo sta affrontando una produzione più tortuosa del previsto, in primis a causa dell'attuale emergenza sanitaria, ma anche e soprattutto per le critiche ricevute qualche mese fa. Halo Infinite avrebbe deluso molti fan per il suo comparto grafico "deludente", ma gli sviluppatori di 343 Industries stanno lavorando duramente per migliorare questo aspetto.

Sempre dal team di sviluppo veniamo a conoscenza della nuova finestra di lancio dell'attesissimo sparatutto: uscirà nell'autunno 2021, almeno secondo i nuovi piani di 343.

343 Industries: "Stiamo creando il gioco di Halo più bello di sempre"



L'annuncio della nuova data di lancio arriva dal portale Halo Waypoint, da anni il punto di riferimento per i fan del franchise. In un post firmato da Joseph Staten, project lead di Halo Infinite ed ex Bungie, vengono svelati i progressi raggiunti sul fronte grafico, dove Halo Infinite proporrà un comparto visivo ben più dettagliato di quello visto durante la prima presentazione gameplay

Il post pubblicato sul Waypoint si apre con la conferma della nuova finestra di lancio: autunno 2021 . Insomma, un intero anno da dedicare alla pulizia del gioco e ad eventuali miglioramenti tecnici, considerando che i contenuti del gioco - almeno in teoria - sarebbero già pronti.

Parlando di miglioramenti, l'intervista riportata sul blog ufficiale dedica molto spazio ai ritocchi apportati dal team di Seattle. Come spiega Neill Harrison, Director of Art Management presso 343 Industries, la sua squadra ha accolto il feedback degli utenti per migliorare il sistema d'illuminazione, il rendering della vegetazione, il livello di dettaglio dei materiali e quello dei personaggi.

Ani Shastry, Development Manager del team grafico, ha aggiunto: "La fedeltà visiva è un obiettivo molto importante per Halo Infinite e i team grafici e artistici continuano a lavorare a stretto contatto per creare il gioco di Halo più bello di sempre".

Ricordiamo che, secondo i piani iniziali di Microsoft, Halo Infinite sarebbe dovuto uscire lo scorso 10 novembre 2020. Il debutto è stato posticipato di un anno a causa del COVID-19 e, molto probabilmente, in seguito ai feedback negativi ricevuti dal pubblico. Il gioco sarà disponibile nel corso dell'autunno 2021 su Xbox Series X e Series S, Xbox One e PC.