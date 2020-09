WRC 9, videogioco ufficiale del campionato del mondo rally, ora disponibile

Il videogioco di riferimento del settore nel mondo delle sim-racing sul campionato rally è ora disponibile nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC presso l'Epic Games Store e, in un secondo momento, lo sarà anche su su Xbox Series X, PlayStation 5 e Nintendo Switch. WRC 9 include molti miglioramenti nel comportamento dei veicoli e nel realismo di guida, oltre a nuove modalità di gioco.

Tra queste, Clubs corrisponde a una zona a traffico libero per testare le impostazioni delle auto e creare campionati personalizzati. Rispondendo pienamente alle richieste dei tifosi, la modalità Clubs offre ai giocatori la possibilità di creare i propri campionati dalla A alla Z, per competere con i propri amici o con la community. Risulta arricchita anche la modalità Carriera, la quale permette ai giocatori di mettersi davvero nei panni di un pilota di rally.

Per ampliare ulteriormente l'esperienza, il gioco beneficerà inoltre di aggiornamenti gratuiti nei mesi a venire, tra cui in particolare: una modalità Photo, nuove prove speciali per i rally di Portogallo e Finlandia, auto e squadre aggiuntive, nonché una Modalità Co-driver. Arriveranno presto ulteriori informazioni su queste nuove modalità di gioco.

Fin da subito WRC 9 offre tre nuovi rally:. In più, gli appassionati trovano oltree la loro livrea da; e più diche hanno lasciato il segno nella storia del WRC.