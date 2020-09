Call of Duty: Activision impone stop alla vendita di cheat

Quella dei cheater è una vera e propria piaga che continua a ostacolare i giocatori PC di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone. I primi provvedimenti presi da Activision e Infinity Ward li avevamo già visti lo scorso maggio, quando il developer aveva deciso di implementare l'autenticazione a due fattori - vietando ai malintenzionati di riaccedere a Warzone dopo aver subito un ban per l'utilizzo di cheat. A quanto pare, ciò non sarebbe bastato.

Il publisher statunitense ha dunque intentato alcune cause legali contro i produttori di cheat e hack compatibili con Call of Duty: diamo un'occhiata al caso di CxCheat.net.

Activision 'terrorizza' i produttori di cheat: le scuse di CxCheat

Tra gli sviluppatori più noti del singolare mercato dei cheat troviamo CxCheat.net, portale dov'è possibile trovare un'ampia gamma di hack per giochi come Apex Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds e Call of Duty: Modern Warfare. I cheat legati a quest'ultimo sono certamente tra i più richiesti, ma avrebbero spinto il developer in una situazione alquanto spiacevole.

Sembra che Activision abbia intentato una causa legale contro CxCheat, costringendolo a fare dietrofront; in rete non è possibile trovare dettagli ufficiali circa il caso giudiziario. Una dichiarazione dello sviluppatore - successivamente rimossa e ripubblicata da un utente su Reddit - recita quanto segue: "A seguito della disputa legale con Activision, abbiamo deciso di interrompere lo sviluppo e il supporto per tutti i prodotti o servizi relativi a Call of Duty venduti attraverso il nostro sito".

Con il termine del supporto numerosi clienti di CxCheat si stanno rivoltando contro il produttore: che ne sarà degli hack appena acquistati? Mentre gli utenti pretendono i rimborsi, un admin del portale avvisa la clientela: Activision continuerà a sospendere gli account dei giocatori che utilizzano i cheat i Modern Warfare e Warzone.

Dopo gli ultimi eventi, il sito di CxCheat.net non risulta più raggiungibile. La dichiarazione rilasciata qualche giorno terminava con un messaggio di scuse rivolto al pubblico: "Ci scusiamo per i problemi che abbiamo causato ai giocatori di Call of Duty".