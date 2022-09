WoW: Wrath of the Lich King Classic, la pre-patch è adesso disponibile al download

La pre-patch di Wrath of the Lich King Classic è adesso disponibile al download. Non appena si installa il nuovo contenuto vengono abilitate nuove funzionalità sin da subito, insieme a una serie di eventi che segnano ufficialmente l'inizio della campagna contro il Lich King e le sue forze. Il lancio dell'aggiornamento, lo ricordiamo, è previsto il 26 settembre.

Come avveniva con le precedenti release di WoW Classic, anche per giocare alla nuova variante classica con i contenuti di Wrath of the Lich King (e la sua pre-patch appena rilasciata) è necessario solo un abbonamento WoW o del tempo di gioco. Insieme alla pre-patch sono inoltre disponibili degli aggiornamenti opzionali a pagamento che includono un assortimento di oggetti rari per i giocatori:

Northrend - Aggiornamento Heroic

Potenziamento istantaneo al livello 70



Include l'abilità Expert Riding, una cavalcatura, un set d'equipaggiamento iniziale e un piccolo ammontare di oro





Limite di un potenziamento per account



Pebble, una mascotte pinguino



Fishspeaker's Lucky Lure, un giocattolo per evocare un compagno Tuskarr

Northrend - Aggiornamento Epic

Tutti gli oggetti dell'Aggiornamento Heroic



Kalu'ak Whalebone Glider, una cavalcatura volante per i personaggi di WoW Classic



Sorvolacoste dei Tuskarr, una cavalcatura volante per i tuoi personaggi di WoW moderno



30 giorni di tempo di gioco

Blizzard rilascia la pre-patch di Wrath of the Lich King Classic

Prima del rilascio Blizzard ha organizzato una serie di eventi temporanei che completeranno l'esperienza pre-patch. Di seguito il programma completo:

6-13 settembre: evento Zombie Plague

Una malattia colpirà le capitali e i giocatori dovranno fare attenzione a non cadere vittima del suo effetto mortale.

13 settembre fino al lancio: eventi Scourge Invasion

In vari luoghi per tutta Azeroth i giocatori potranno ottenere potenti ricompense coordinando le difese contro una Necropoli e sconfiggendo le forze dello Scourge che appaiono a terra vicino ai cristalli.

Per celebrare l'occasione, infine, Blizzard ha preparato una serie di video chiamata Costruire Azeroth, che racconta la storia dello sviluppo di World of Warcraft. Nel nuovo episodio Tom Chilton, il direttore di gioco di Warcraft Arclight Rumble, e Kris Zierhut, il progettista di gioco principale di WoW Classic, parlano della loro esperienza nella creazione del Cavaliere della Morte, la prima classe eroica di WoW che ha contraddistinto l'espansione di Wrath of the Lich King. Tutti i dettagli sulla pre-patch possono essere approfonditi sul sito di World of Warcraft.