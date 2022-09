Quantic Dream, creatore di Detroit: Become Human, acquisito dalla cinese NetEase Games

A pochi giorni dall'annuncio di Under the Waves, lo studio francese Quantic Dream, rinomato per titoli come Heavy Rain e Detroit: Become Human, passa nelle mani di NetEase Games. Le indiscrezioni circolavano da marzo e, incredibilmente, ci hanno preso in pieno. Dopo 25 anni come sviluppatore indipendente e più recentemente come publisher, il team guidato da David Cage diventa al 100% di proprietà della società cinese, che già era azionista di minoranza dal 2019.

"Per continuare il nostro sviluppo e ampliare la nostra presenza nel mondo, ma anche per finanziare altri studi e diventare un editore internazionale, sono necessari maggiori investimenti per migliorare la nostra tecnologia e infrastruttura, per fornire giochi di nuova generazione sempre più impressionanti, per espandere il nostro team e sviluppare più progetti contemporaneamente", scrive Quantic Dream in un post in cui viene spiegata l'acquisizione.

"Abbiamo incontrato NetEase circa 4 anni fa, offrendo loro di unirsi a noi come azionista di minoranza nel gennaio 2019. Durante questo periodo, abbiamo imparato molto l'uno dall'altro. Abbiamo iniziato a lavorare insieme su piccoli e grandi progetti, ci siamo divertiti a lavorare insieme e abbiamo discusso molto del nostro settore e della nostra visione per il futuro. Abbiamo scoperto che condividiamo lo stesso desiderio di creare un lavoro audace e altamente qualitativo che colpisca".

Quantic Dream assicura che manterrà la propria indipendenza per quanto concerne la linea editoriale, la direzione artistica e la gestione dello studio. "Continueremo a operare in modo indipendente, mantenendo l'abilità di creare e pubblicare i nostri videogiochi su tutte le piattaforme e continuando a supportare e pubblicare i titoli sviluppati dalle terze parti".

Lo sviluppatore francese diventa il primo studio di NetEase Games in Europa (in un percorso di espansione globale che sta coinvolgendo anche Stati Uniti e Giappone), uno sviluppo che arriva con un tempismo ideale visto il coinvolgimento della software house su un titolo legato all'universo di Star Wars, Star Wars Eclipse.