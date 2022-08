Under The Waves, da Quantic Dream arriva una struggente avventura sottomarina

Tra i numerosi annunci della Opening Night Live 2022 c'è stato quello di Under The Waves, un'ambiziosa avventura sottomarina sviluppata da Parallel Studio. Il publisher di questa produzione è Quantic Dream (Detroit: Become Human), il che ha confermato - in un certo senso - i rumor circa la presenza della compagnia francese alla Gamescom di Colonia.

Proprio come le opere dirette dal visionario David Cage, anche Under The Waves è un gioco di stampo narrativo e proporrà ai giocatori un'insolita ambientazione retrofuturistica.

Under The Waves: un viaggio surreale negli abissi

Come si legge nella descrizione ufficiale del gioco su Steam, Under The Waves è "un gioco d'avventura di stampo narrativo sul potere fagocitante del lutto". Il protagonista di questa storia è Stan, un sommozzatore professionista che abbraccerà l'isolamento negli abissi del Mare del Nord al fine di elaborare e superare un lutto. Tuttavia, "man mano che Stan si addentra nella solitudine che si è autoimposto inizia a vivere strani eventi laggiù, sotto le onde".

Il setting coincide con una realtà alternativa ambientata nel 1979, un'epoca ipertecnologica dallo stile retrò che Parallel Studio sembra aver rappresentato con un originale comparto artistico. A bordo di un sottomarino, esploreremo gli splendidi fondali sottomarini e alcune strutture retrofuturistiche. Nuoteremo attraverso grotte, relitti e impianti subacquei con l'obiettivo di recuperare rifiuti e oggetti da collezione e ci lasceremo catturare da un'atmosfera a dir poco suggestiva.

In occasione del reveal di Under The Waves, Parallel Studio e Quantic Dream hanno inaugurato un'ambiziosa partnership con Surfrider Foundation Europe per la preservazione degli oceani. Gli sviluppatori definiscono il titolo "una dichiarazione d'amore nei confornti degli oceani", un'opera che invita i giocatori a immergersi in un meraviglioso mondo sottomarino, dove entreranno in contatto con immagini cinematografiche ed una narrazione struggente.

Quantic Dream non si è limitata a rivestire il ruolo di publisher, ma ha affiancato Parallel Studio nella realizzazione del gioco mettendo a disposizione le sue risorse. La società francese - che come Parallel ha sede a Parigi - ha dunque offerto agli sviluppatori la possibilità di avvalersi di diversi talenti e strumenti creativi per curare diversi aspetti tecnici, come il motion capture, le registrazioni sonore, le animazioni, il controllo qualità e la localizzazione.

"Questo è in assoluto da considerarsi il lavoro più intimo e coinvolgente che abbiamo mai realizzato come studio", ha dichiarato Ronan Coiffec, CEO e Game Director di Parallel Studio. Ecco le parole riportate nel comunicato stampa: "Siamo un collettivo indipendente di una dozzina di membri e ciò che vogliamo trasmettere è riversato con estrema passione in questo gioco. Dalle creazioni grafiche alla sceneggiatura, dal sound design alla progettazione tecnologica, tutti noi abbiamo avuto la possibilità di lasciare la nostra impronta in questo progetto".

Under The Waves è ancora in fase di sviluppo e approderà su PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One nel corso del 2023. Il team di Parallel Studio invita gli utenti ad aggiungere il gioco alla 'wishlist' sulla piattaforma desiderata.