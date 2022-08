Dead Island 2 torna alla Gamescom: trailer e data di rilascio

Dead Island 2 è stato annunciato per la prima volta addirittura nel 2014 come seguito dell'apprezzato gioco di sopravvivenza con elementi action rpg del 2011. Dopo 8 anni di silenzio pressoché assoluto ecco che torna ufficialmente in occasione della Opening Night Live della Gamescom 2022, anzi ne ha costituito l'apice collocandosi come reveal finale.

Dead Island 2 sarà ambientato in una versione alternativa di Los Angeles conosciuta come HELL-A. Ci saranno sei differenti personaggi giocabili che spaziano dal violento berserker al furtivo cacciatore e fino a otto giocatori potranno collaborare, sfidarsi o semplicemente coesistere nell’esperienza multigiocatore.

Nel frattempo passato al team di sviluppo Dambuster Studio, fondato da Deep Silver per Homefront The Revolution, il nuovo titolo di sopravvivenza non sarà dunque ambientato su un'isola, ma in una riproduzione della California, comprensiva di aree decisamente famose come Beverly Hills e Venice Beach. Vedrà al centro dell'azione una squadra di eroi scelti, immuni al virus zombi, e si baserà ancora una volta sul combattimento corpo a corpo. Non mancheranno le armi di fortuna, che spazieranno da tritacarne a motore ai machete elettrificati.

Il nuovo Dead Island è realizzato con Unreal Engine 4 ed è in arrivo su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC il 3 febbraio 2023. Potrà essere un titolo dalla concezione così remota ancora valido quando arriverà sul mercato?