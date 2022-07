WoW: Wrath of the Lich King Classic arriverà gratis a settembre: date e dettagli ufficiali

Blizzard ha annucnciato la data di disponibilità di Wrath of the Lich King Classic, la riproduzione ufficiale di una delle espansioni di maggior successo di World of Warcraft, che a suo tempo aveva dato la possibilità ai giocatori di Orda e Alleanza di sfidare il Lich King Arthas. L'esperienza sarà senza costi aggiuntivi per i giocatori con abbonamento attivo, e l'espansione sarà disponibile a mezzanotte del 27 settembre in tutto il mondo su tutti i reami di Burning Crusade Classic.

"Dalla cima del trono di ghiaccio in Icecrown Citadel, il Lich King Arthas Menethil, una volta un ardito principe paladino consumato e corrotto dal desiderio di salvare il suo popolo a qualunque costo, guida la sua armata di non morti in una guerra contro gli abitanti di Azeroth", scrive lo sviluppatore nel comunicato con cui ha annunciato la novità. I giocatori potranno tornare nelle foreste invernali e i picchi innevati del continente di Northrend, con il fine ultimo di sconfiggere il Lich King in persona.

WoW: Wrath of the Lich King disponibile per tutti dal 27 settembre

Wrath of the Lich King è stata l'espansione che ha aggiunto il territorio più grande fra tutte quelle rilasciate su WoW, e manterrà il primato fino alla prossima uscita di World of Warcraft: Dragonflight. L'espansione ha anche introdotto la classe eroica del Death Knight, che parte dal livello 55. WotLK ha inoltre introdotto il sistema delle imprese e la professione di Inscription, oltre a 13 dungeon fra cui Culling of Stratholme, che ricrea il tragico evento della storia di Warcraft che portò al declino del Principe Arthas.

Nella nuova variante Classic saranno disponibili i 9 raid introdotti con WotLK, includendo naturalmente Icecrown Citadel dove la storia del Lich King raggiunge la sua cinematica conclusione. Nel periodo che precede il lancio i giocatori potranno usufruire di Joyous Journes, un bonus del 50% all'esperienza che sarà attivo fino all'uscita di Wrath of the Lich King Classic, il 27 settembre. Prima dell'uscita, tutti i giocatori con un abbonamento attivo a WoW avranno la possibilità di creare un Death Knight per ogni reame Classic, che possono portare al livello 70 con i contenuti di Burning Crusade Classic fino al 27 settembre. In aggiunta, i giocatori potranno acquistare miglioramenti opzionali, inclusi nuovi oggetti cosmetici e un potenziamento istantaneo al livello 70 per coloro che non hanno ancora un personaggio al livello massimo.