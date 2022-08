World of Warcraft mobile, il progetto sarebbe stato cancellato dopo 3 anni di sviluppo

Blizzard avrebbe cancellato il gioco mobile di World of Warcraft. Il progetto, in sviluppo da tre anni con la collaborazione della cinese NetEase, sarebbe stato interrotto per problematiche di tipo finanziario tra le parti. A riportare quella che per ora va presa come un'indiscrezione è Bloomberg, secondo il quale il gioco era conosciuto internamente con il nome in codice Neptune. Stando ai ben informati, l'MMORPG si sarebbe dovuto ambientare nello stesso universo di WoW, ma in un periodo di tempo differente.

La notizia arriva in seguito al successo (condito da polemiche) di Diablo Immortal e l'annuncio di Warcraft Arclight Rumble. La fonte riporta che la cancellazione ha portato allo scioglimento di un team di oltre 100 sviluppatori all'interno NetEase, ma solo alcuni sarebbero stati ricollocati. Non è noto se la stessa sorte interesserà anche dipendenti di Blizzard.

Blizzard e NetEase sono partner dal 2008. L'azienda cinese ha co-sviluppato Diablo Immortal e si è occupata della pubblicazione di giochi come Hearthstone e World of Warcraft in Cina. NetEase è inoltre azionista della Overwatch League di Blizzard e possiede l'attuale team campione del mondo, gli Shanghai Dragons.

Secondo Bloomberg, in passato Blizzard ha cancellato anche un altro titolo mobile di WoW, un gioco AR simile a Pokémon Go. Nome in codice Orbis, era in sviluppo da più di quattro anni prima della sua cancellazione.